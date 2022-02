Allgemein | STAR NEWS

Ben Zucker: Ganz allein das Liebes-Aus verarbeitet

DE Deutsche Promis - Für Ben Zucker (38) ist der Traum vom großen Liebesglück vorerst geplatzt. Dabei hatte doch zunächst alles so gut ausgesehen. Sogar verlobt hatte sich der Sänger ('Was für eine geile Zeit') im vergangenen Jahr bereits — ganz bewusst abseits des Medienrummels. Seine Beziehung hielt er bewusst privat.

Nach vorn blicken

"Ich habe die Beziehung bewusst nicht an die Öffentlichkeit getragen. Ich wollte uns eine ehrliche Chance geben – ganz ohne Störgeräusche", erklärte Ben gegenüber 'Bild'. Das gelang, denn die wenigsten wussten, dass der Musiker in einer festen Beziehung war. Er und seine Verlobte waren wohl sogar schon zusammengezogen, 'Bild' berichtet zudem von einer bereits geplanten Hochzeit. Doch seit Ende 2021 ist der Schlagerstar wieder solo. Auch die Trennung geschah im Verborgenen. "Das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich habe das alles mit mir allein ausgetragen", gestand Ben. Er will aber auch nach vorn blicken, betonte, dass es Zeit sei, damit abzuschließen.

Auch Ben Zucker ist Liebeskummer nicht fremd

Dass er wieder solo ist, hatte Ben Zucker bereits im Podcast 'Natürlich Kohlensäure' verraten. Auch für einen Star wie ihn schwer zu verarbeiten. "Ich habe schon hin und wieder Liebeskummer. Bin manchmal auch trübselig", schüttete der Sänger sein Herz aus. "Ich glaube, es wird echt schwer, eine Frau zu finden, mit der ich mich nochmal so gut verstehen werde." Klar, dass seine Fans am Montag (7. Februar) dann auch ganz genau hinschauten, als ein gebrochenes Herz-Emoji auf seinem Instagram-Account erschien.

Die Auflösung gab es am Tag danach. "Am Freitag erscheint eine neue Single, die mir echt am Herzen liegt. Es wird verdammt emotional und euch sicher sehr berühren", heißt es in der Bildunterschrift zu einem kurzen Videoclip. Ob Ben Zucker darin seinen Liebeskummer musikalisch verarbeitet?

Bild: Mandoga Media/picture-alliance/Cover Images