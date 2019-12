Allgemein | STAR NEWS

Ben Zucker: Das war sein Tiefpunkt

DE German Stars - Ben Zucker (36) hat eigentlich alles erreicht, was man sich als Musiker wünschen kann. 2018 tourte der Sänger ('Was für eine geile Zeit') sogar mit Helene Fischer durch deutsche Stadien, geht im kommenden Jahr allein auf große Tour. Doch was viele nicht wissen: Der Weg dahin war für den Star besonders hart.

Ben Zuckers Mutter war immer für ihn da

Lange Zeit sah es so aus, als würde Ben es nicht schaffen, im umkämpften Business Fuß zu fassen. Gemeinsam mit seiner Mutter Christina gab der Sänger 'Bild' ein Interview und blickte auf die harten Zeiten zurück. "Meine Mutter hat mich immer unterstützt – auch finanziell", erinnerte sich der Musiker. "Ich verdanke ihr so viel. Sie hat mir früher oft 50 Euro geliehen, wenn ich mal wieder total klamm war." Dass es mit der Karriere nach der Schule zunächst nicht klappte, setzte auch Christina zu: "Ich habe damals sehr geweint. In den Jahren danach ging es Ben wirtschaftlich nie gut. Aber er hat immer an sich geglaubt."

Haftantritt nach Strafbefehl

Die beiden blickten auch auf den Tiefpunkt in Ben Zuckers Leben zurück, denn 2010 musste der Sänger ins Gefängnis. "Nach einer Prügelei bekam ich einen Strafbefehl wegen Körperverletzung über 2400 Euro. Die konnte ich nicht bezahlen und musste acht Tage in den Knast", gestand Ben. Sich das Geld von seiner Mutter zu leihen, kam für ihn nicht in Frage: "Vor dem Knast-Antritt bin ich zu meiner Mutter gefahren und habe gesagt: 'Ich will nicht, dass du mir das Geld leihst, ich gehe ins Gefängnis. Da muss ich jetzt durch'. Damals habe ich mir gedacht, das war's jetzt mit dir. Jetzt bist du ganz unten angekommen!" Knapp zehn Jahre später kann Ben Zucker nach vorn blicken: Er hat es geschafft.

Weitere Artikel