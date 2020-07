Allgemein | STAR NEWS

Barbara Meier: Mit Discounter eine eigene Kollektion entwickelt

DE German Stars - Barbara Meier (33) wird in Kürze Mutter. Während es die rothaarige Schönheit kaum erwarten kann, ihr erstes Baby in den Armen halten zu können, saß sie nicht still, sondern hatte alle Hände voll zu tun. So hat sie nun gemeinsam mit der Supermarktkette Lidl eine 'Mini Me'-Kollektion entworfen, die im Frühjahr des kommenden Jahres erhältlich sein soll.

Grüner Knopf statt blutiger Schweiß

Die Kollektion ist gestaltet für Mütter, junge Frauen und Babys. Allerdings handelt es sich dabei nicht einfach nur um eine weitere Modekollektion, sondern um etwas Nachhaltiges für das 21. Jahrhundert. Hergestellt wurden die verschiedenen Teile nach dem Standard des Grünen Knopfs. Dabei handelt es sich um ein internationales Siegel, das sozial und ökologisch nachhaltig produzierte Textilien staatlich unterstützt. Ins Leben gerufen wurde die Initiative vom Bundesentwicklungsministerium. Für Barbara war es ein wichtiges Anliegen, ihre Kollektion nicht in Sweatshops in Asien fertigen zu lassen.

Barbara Meier hat sich schlau gemacht

In einem Statement erklärt das Model: "Je länger ich mich mit den Herstellungsprozessen auseinandersetze, desto wichtiger ist mir, dass alle entlang der Lieferkette Beteiligte davon profitieren und Umweltaspekte eine wesentliche Rolle spielen." Aufgrund der Tatsache, dass sie in Kürze selbst bald Mutter wird, habe sie sich selbstverständlich intensiv mit Babykleidung auseinandergesetzt und ihre Erfahrungen in das Design der neuen Kollektion einfließen lassen.