Allgemein | STAR NEWS

Barbara Meier: Kritik für Hochzeits-Outfits

DE German Stars - Am 19. September gab Sylvie Meis (42) in Florenz ihrem Niclas Castello das Ja-Wort, zahlreiche Gäste feierten mit dem Liebespaar die Traumhochzeit. Natürlich durfte bei der Feier auch Sylvies Freundin Barbara Meier (34) nicht fehlen.

Barbara Meier schlüpft in mehrere Outfits

Auf Instagram dokumentierte das Model ihren Besuch in Florenz und zeigte ihren Fans ihre Hochzeits-Outfits. Ein sehr extravagantes Kleid der Designerin Eva Poleschinski sorgte dabei für Aufsehen unter den Instagram-Anhängern des Models: "Wieso hast du nicht direkt ein Hochzeitskleid angehabt. Der Braut die Show stehlen, das geht aber gar nicht", kommentiert ein Fan das Foto des Models. Ein anderer Kritiker bemerkt: "Ist sie die Braut? Hier wäre mehr Zurückhaltung angebracht gewesen."

Auch das Outfit, das Barbara für den Abend ausgewählt hatte, gefiel nicht jedem: Sie hatte sich für ein schwarzes langes Kleid mit einem sexy Schlitz entschieden. Während den meisten Fans die elegante schwarze Robe gefiel, gab es allerdings auch einige Kritiken: "Schwarz zur Hochzeit, auch abends nicht ok", heißt es da etwas oder: "Hot, hot, hot. Aber Schwarz auf einer Hochzeit?"

Was ist angemessen auf einer Hochzeit?

Diese Schlagzeilen erinnern stark an Barbara Meiers pompöse Traumhochzeit, die letztes Jahr in Venedig stattfand. Zu den Gästen gehörte auch Sylvie Meis, die bei der Feier übrigens ihren jetzigen Ehemann kennengelernt hatte, und deren Look anschließend noch wochenlang diskutiert wurde: Sie erschien in einer spektakulären Robe mit transparenten Einsätzen, einem sexy Schlitz und einer langen Schleppe des Berliner Labels Jasmin Erbaş Couture und löste eine Diskussion über die angemessene Kleiderwahl von Hochzeitsgästen aus.

Die beiden Damen scheinen mit der Kleiderwahl der jeweils anderen allerdings keine Probleme zu haben, und während Barbara Meier bei ihrer eigenen Hochzeit schon von Sylvies Kleid schwärmte, kommentierte diese das Outfit ihrer Freundin mit einem einfachen "Wow" auf Instagram.