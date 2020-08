Allgemein | STAR NEWS

Barbara Meier: Das ist ihr neues Lieblingsaccessoire

DE German Stars - Model Barbara Meier (34) scheint die Catwalks der internationalen Modewelt nicht zu vermissen, denn jetzt geht sie viel lieber mit ihrem kürzlich geborenen Töchterchen Marie-Therese spazieren. Eins darf dabei nicht fehlen: der Kinderwagen!

Barbara Meier feiert ihr neues Must-Have

Ohne fahrbaren Untersatz verlässt sie nicht das Haus: "Kinderwagen: Mein Lieblingsaccessoire 2020" scherzte Barbara am Freitag (28. August) auf Instagram, in Anspielung auf wechselnde Modetrends, die bis vor Kurzem ihr Leben bestimmten. Jetzt führt jemand anders bei der ehemaligen GNTM-Siegerin Regie: Die kleine Marie-Therese, die Mitte Juli das Licht der Welt erblickte. Auf Instagram zeigt sich Barbara im figurbetonten roten Sommerkleid, das perfekt zu ihrer roten Wallemähne passt, und in schicken Sneakers statt High Heels. Dazu liefert sie den Hashtag "Liebe es, eine Mutter zu sein".

Fans und Freunde gratulieren Barbara zum neuen Glück

Für Barbara und ihren Ehemann Klemens Hallmann ist mit der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter das Glück perfekt. Ihr glamouröses Modelleben scheint Barbara nicht zu vermissen, stattdessen widmet sie sich jetzt mit Hingabe dem Wickeln und Stillen. Und ihren Fans und Freunden gefällt‘s, wie die Kommentare zu ihrem Posting zeigen: "Steht dir ganz wunderbar!" schreibt Hana Nitsche, die wie Barbara Meier durch 'Germany's Next Topmodel' als Model durchstartete. Dem stimmen viele Follower zu, gratulieren Barbara zu ihrem tollen Look und wünschen der jungen Mama und ihrer Tochter alles Gute.