Barbara Meier: Angenehme Schwangerschaft

DE Deutsche Promis - Model Barbara Meier (35) freut sich darüber, dass bei ihrer zweiten Schwangerschaft alles glatt läuft. Bislang macht ihr ihr Körper keine Schwierigkeiten, und so warten sie und ihr Mann Klemens Hallmann und Töchterchen Marie-Therese (2) gespannt auf das neue Baby.

Stolz auf Babybauch

Ihren Followern auf Instagram zeigte die Siegerin der zweiten 'Germany's Next Topmodel'-Staffel stolz ihren Bauch und schrieb dazu: "Aber sonst macht sich die Schwangerschaft fast gar nicht bemerkbar! Zum Glück hab ich auch dieses Mal bis jetzt keine Beschwerden." Aber auch die Bayerin kann sich einen Anflug von 'Mal soll den Tag nicht vor den Abend loben'-Moment nicht verkneifen und setzte ein "Mal schauen, ob das so bleibt" dahinter. Hoffen kann die Schauspielerin auch, dass der baldige Familienzuwachs sich an die große Schwester hält. "Meine Tochter ist sehr 'pflegeleicht'", schwärmte ihre Mutter unlängst gegenüber 'Gala'. "Sie ist sehr einfach im Umgang, sie schläft sehr gut, sie hatte keine Probleme beim Zähnekriegen. Alles ist sehr sehr entspannt mit ihr."

Barbara Meyer ist eine entspannte Mutter

Dass die Kleine so ruhig durch das Leben gleitet, liegt wohl auch an der Erziehung: "Ich bin aber auch eine sehr relaxte Mutter." Eine Mama, die auch sehr darauf achtet, dass sie und ihre Kleine nachhaltige Kleidung tragen. Mode, die unter guten Arbeitsbedingungen hergestellt wurde und die nicht mit Giftstoffen versetzt wird. Darauf achtet die Schwangere, die selbst eine eigene Modelinie hat. Und sie gibt auch anderen werdenden Müttern einen Tipp - Schwangerschaftsmode muss nicht sein. "Ich möchte gar nicht so viel extra für die Schwangerschaft kaufen", befand die Designerin. "Ich versuche eher mit normalen Kleidern durchzukommen. Es ist viel nachhaltiger, wenn ich die Kleidung auch nach der Schwangerschaft weitertragen kann." Das bedeutet auch, dass frau ihre Schwangerschaft nicht mit Walle-Kleidern verbirgt, sondern ihren Bauch zeigt - wie es Barbara Meyer auf Instagram gemacht hat.

Bild: FrankHoermann/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images