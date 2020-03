Allgemein | STAR NEWS

Aus Angst vor Räubern: Harry Styles rannte vor fahrende Autos

DE Showbiz - Harry Styles (26) hat erstmals Details der dramatischen Nacht verraten, in der er Opfer eines bewaffneten Überfalls wurde. Dem Sänger ('Watermelon Sugar') war am Valentinstag (14. Februar) in London von einer Gruppe bewaffneter Männer Bargeld gestohlen worden.

Zunächst Drogen angeboten

Bislang hatte der ehemalige One-Direction-Star allerdings keinerlei weitere Einzelheiten zu dem Zwischenfall verraten, doch das holte er am Montag (2. März) in der 'Howard Stern Show' nach. Eigenen Worten zufolge war der Star zu Fuß auf dem Weg nach Hause, nachdem er Freunde besucht hatte. "Ich bin fünf Minuten von zuhause und sehe plötzlich diese Gruppe, mit hochgezogenen Kapuzen und vermummten Gesichtern und denke 'Das ist aber komisch'. Ich mache also meine Musik aus und schaue zurück, und sie überqueren die Straße." Als er hörte, wie die Männer hinter ihm näher kamen, wurde Harry klar: "Sch***e, ich glaub, ich werde gleich ausgeraubt." Zunächst sprachen ihn die Täter an, fragten den Star, ob er Drogen kaufen wolle.

Harry Styles sah seine Chance

Doch dann wurde es ernst. Harry Styles wurde umringt und gefragt: "Was hast du dabei?" Der Sänger tat das einzig richtige, gab zu, etwas Bargeld bei sich zu haben und reichte es den Räubern. Dabei fielen diesen jedoch die Kopfhörer auf, die in Harrys Telefon eingestöpselt waren. Sie forderten Harry auf, das Smartphone zu entsperren, als ihr Opfer das Messer sah, das einer der Täter in seiner Hose stecken hat. "Es kamen gerade zwei Autos und ich hatte das Gefühl, dass es eine Gelegenheit war, davonzulaufen", erinnerte sich der Frauenschwarm weiter. "Ich laufe also einfach auf die Straße und versuche, ein Auto anzuhalten, und wenn man einen Verrückten sieht, der das macht, lässt man ihn natürlich nicht ins Auto, und ich versuche es bei einem anderen Auto und sie lassen mich auch nicht rein."

Doch offensichtlich reichte der kurze Ausflug auf die Straße, um die Räuber ausreichend abzulenken. "Ich habe mich nur umgedreht und bin auf den kleinen Dorfbereich zugerannt, in dem ich wohne. Ich bin wirklich schnell gelaufen und weil die Diebe Bargeld hatten, sind sie wohl umgekehrt." Mittlerweile hat Harry Styles die Konsequenzen aus dem Überfall gezogen und einen Bodyguard angeheuert.