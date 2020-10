Allgemein | STAR NEWS

“Auf unendlich viele Jahre”: Jenny Frankhauser zeigt ihr Liebes-Tattoo

DE German Stars - Während andere Paare ihren Jahrestag mit Champagner feiern, begaben sich Jenny Frankhauser (28) und Steffen König (29) ins Tätowierstudio und ließen sich den Namen des Partners auf die Innenseite des Handgelenks stechen.

Tattoo-Beweis auf Instagram

Das verliebte Paar postete ein Foto des Partner-Tattoos auf Instagram. Jenny Frankhauser hatte nach mehreren Enttäuschungen den Glauben an die große Liebe schon verloren, doch dann begegnete sie Steffen, wie sie zu dem Bild schreibt: "Als ich dich kennenlernte, hatte ich die Hoffnung, dass es da draußen einen Menschen gibt, der zu mir passt, längst aufgegeben. Du hast mich davon überzeugt und mir bewiesen, dass es die wahre Liebe gibt und dass DU dieser Mensch bist, der mich vollendet."

Zwar kriselte es zwischendurch auch einmal bei den beiden, aber das ist jetzt scheinbar vergeben und vergessen: "Auf unendlich viele Jahre DU & ICH."

Fans von Jenny Frankhauser sind geteilter Meinung

Nicht bei allen Followern von Jenny stieß die Idee mit dem Tattoo auf Begeisterung – man wisse doch schließlich, wie der Partner heiße, und außerdem würden allzu viele dieser Tätowierungen irgendwann eiligst abgedeckt oder weggelasert, heißt es in den Kommentaren. Doch den glücklichen TV-Star ficht das alles nicht an, denn Jenny glaubt an diese Liebe: "Danke, dass du mich liebst, wie ich bin... mit allen Fehlern. Danke, dass du unsere Liebe nie aufgegeben hast! Ich liebe dich über alles mein Baby!" schwärmt Jenny Frankhauser auf Instagram. Was kann da schon schiefgehen?