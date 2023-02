Allgemein | STAR NEWS

Auf der Flucht vor den Paparazzi: Michael Wendler schildert Verfolgungsjagd

DE Deutsche Promis - Lange Zeit war es still um Michael Wendler (50) und Laura Müller (22), doch vergangene Woche meldete sich das Paar, das in Deutschland wie kein zweites polarisiert, wieder zurück.

Das Babygeschlecht bleibt geheim

"Liebe im Bauch: Unser großes Glück ist unterwegs", schrieb die Influencerin zu einem Foto, auf dem beide in die Kamera lächeln und er ein Paar gestrickter Babyschuhe ins Bild hält. "Die ersten exklusiven Bilder von meinem Babybauch gibt es bei diewendlers", fuhr sie fort. Die Kritik ließ nicht lange auf sich warten: Ein Baby in der Umgebung der Erotik-Plattform OnlyFans zu vermarkten, sei der Gipfel der Geschmacklosigkeit. Doch so sehr wir uns auch manchmal für die Wendlers fremdschämen, das Interesse an dem Peinlich-Paar ist offenbar ungebrochen, wie Zwischenfälle zeigen, die der Wendler jetzt gegenüber 't-online' ansprach. So wehrte er sich zum Beispiel gegen Schlussfolgerungen, dass ein Junge unterwegs sei, nur weil er und Laura beim Shoppen beobachtet wurden und dabei Sachen gekauft hätten, die auf einen Jungen hindeuten (was immer diese Interpretation zuließ).

Michael Wendler und Laura Müller sind wieder interessant

"Wir haben das Geschlecht unseres Babys noch nicht bekannt gemacht und nur wir werden es zur gegebenen Zeit verkünden", erklärte Michael Wendler und erklärte alles andere zur Spekulation. Das erneut aufgeflammte Interesse an ihm und Laura treibe derweil jedoch bizarre Blüten: "Wir werden und wurden zum wiederholten Male von Paparazzi belagert…Die letzte Verfolgungsjagd durch Cape Coral endete heikel. Ich konnte eine Polizeistreife bitten, den Paparazzi zu verfolgen, was der Beamte sofort umsetzte." Zeit für Besinnliches gibt es aber wohl trotz aller Hektik. "Wir schaffen uns wundervolle Momente und genießen die Schwangerschaft zusammen", versicherte Michael Wendler.

