Ariana Grande: Verliert sie gegen ein Würstchensandwich?

Niederlagen ist Ariana Grande (25) eigentlich nicht gewohnt.

Auch wenn die Sängerin ('No Tears Left to Cry') ein turbulentes Leben führt, auf eines kann sie sich immer verlassen: Was Ariana Grande anfässt, wird zu Gold, ihre Musik verkauft sich wie geschnitten Brot - dafür sorgt allein schon die weltweite Fangemeinde. Doch jetzt scheint sich der Star erstmals geschlagen geben zu müssen, und zwar im Rennen um die begehrte Weihnachts-Nr.1 in den britischen Charts.

Ganze sechs Wochen hatte die Amerikanerin die Hitparade mit 'Thank you' angeführt, doch zur Mitte der alles entscheidenden Woche ist sie plötzlich auf Platz drei zurückgefallen. Doch wer hat sich dazwischen gedrängelt? Da ist zunächst einmal ihre Landsmännin Ava Max (24), deren Song 'Sweet but Psycho' den Briten zunehmend besser gefällt. Doch die wirklich kuriose Konkurrenz kommt vom britischen YouTuber LadBaby, mit bürgerlichem Namen Mark Hoyle, der mit seiner Coverversion des 80er-Hits 'We built this City on Rock'n'Roll' für Furore sorgt. Statt auf Rock'n'Roll will Mark seine Stadt allerdings auf Sausage Rolls aufbauen, einer herzhaften britischen Spezialität, bei der Würstchenfleisch in Blätterteig eingebacken wird. Damit will er Geld für die Armenspeisung in Großbritannien, die so genannten Food Banks, sammeln. Verliert Ariana Grande also gegen ein Würstchensandwich? Es wäre immerhin für einen guten Zweck. Am 21. Dezember wissen wir mehr - dann werden die Weihnachtscharts bekannt gegeben.

