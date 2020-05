Allgemein | STAR NEWS

Ariana Grande v Tekashi: Heftiger Streit um Nr. 1 in den Charts

DE Showbiz - 'Stuck With U' heißt der neue Track, den Ariana Grande (26, '7 Rings') gemeinsam mit ihrem Kollegen Justin Bieber (26, 'Yummy') aufgenommen hat — 'Ich hänge mit dir fest'. Der perfekte Soundtrack für all diejenigen, die noch immer in Selbst-Isolation zuhause sitzen.

Tekashi 6ix9ine muss sich mit dem dritten Platz zufrieden geben

Der Song stieg daher am Montag (18. Mai) auch gleich an der Spitze der Billboard Hot 100 in den USA ein. Doch nicht jeder findet 'Stuck With U' toll, ganz besonders nicht Tekashi 6ix9ine (24). Der Rapper hatte sich mit seinem neuen Track 'Gooba' nämlich selbst Hoffnungen auf die Spitzenposition gemacht, musste sich aber mit dem dritten Platz zufrieden geben. Das sei nicht mit rechten Dingen zugegangen, wetterte der gerade aus dem Gefängnis entlassene Musiker, und er postete ein Video auf Social Media, in dem er die Charts von Billboard als Lüge bezeichnete. "Man kann auf Billboard Nr. 1-Hits kaufen", so sein Vorwurf.

Wurde Ariana Grandes Nr. 1 gekauft

Korruption in den Charts? Kann das wirklich sein? Tekashi 6ix9ine erklärte weiter: "Sie haben die Hälfte mit sechs verschiedenen Kreditkarten gekauft. Wir haben nachgefragt, wem diese Kreditkarten gehören." Billboard soll sich geweigert haben, diese Information herauszugeben. Doch ist das wirklich ein Beweis, dass es nicht mit rechten Dingen zuging? Lächerlich, findet Ariana Grande und schlug ebenfalls auf Social Media zurück. "Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich es nicht der Zahlen wegen mache", so die Sängerin. "Ich bin dankbar, dass ich singen kann und dankbar, dass Leute mir zuhören wollen."

Tekashi 6ix9ine sei zu weit gegangen — es seien ihre Fans und die von Justin Bieber gewesen, die ihren Song gekauft hätten, so Ariana. Das sind schon mal zwei ziemlich große Fangemeinden, gegen die Tekashi anrappen musste. Ariana erinnerte ihn zudem daran, dass Verkäufe mehr zählen als Streams. Der Rapper ruderte daraufhin ein wenig zurück, erklärte, er wolle nicht andeuten, dass sie kein Talent habe. Sie sei wunderschön, doch er habe mehr Schmerz erleiden müssen, um an die Spitze zu kommen. Kurz darauf schaltete sich auch Scooter Braun ein: Ariana Grandes Manager bot Tekashi 6ix9ine Unterricht in Sachen Chartermittlung an. Der Beef geht weiter.