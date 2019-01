Allgemein | STAR NEWS

Ariana Grande: Twitter-Tribut an toten Ex Mac Miller

Ariana Grande (25) vermisst ihren toten Ex-Freund Mac Miller († 26).

Das lässt ein Post vermuten, den die Musikerin auf ihrem Twitter-Account geteilt hat. Darin schreibt sie: "Vermisse dich". Kurz danach löschte die junge Sängerin diesen Post allerdings wieder. Jetzt gehen einige Fans der 'Thank U, Next'-Interpretin davon aus, dass es sich bei den Zeilen eindeutig um eine Nachricht an Mac Miller gehandelt haben muss. Malcolm James McCormick, der am 7. September 2018 bewusstlos in seiner Villa in Kalifornien vorgefunden wurde, starb im Alter von gerade einmal 26 Jahren an einer versehentlichen Überdosis von Fentanyl, Kokain und Ethanol.

Nachdem Ariana "Vermisse dich" wieder von ihrem Twitter-Account löschte, postete sie schließlich eine Reihe an Erinnerungsbildern mit ihrem Ex-Freund, die sie und ihn verliebt am Strand oder gemeinsam im Studio zeigten. Aber auch diese liebevolle Social-Media-Kollektion nahm die emotional aufgewühlte Grande wieder von ihrem Profil.

Zwei Jahre waren Ariana Grande und Mac Miller ein Paar, bis sie sich schließlich im Mai 2018 trennten. Kurze Zeit später kam die Sängerin mit dem US-amerikanischen Comedian Pete Davidson (25) zusammen, mit dem sie sich sogar verlobte. Doch nach einer kurzen Blitz-Liebe war dann auch wieder Schluss. Warum genau sich die beiden trennten, ist jedoch nicht bekannt. Fest steht nur, dass Ariana und Mac nie wirklich voneinander loskamen und auch nach ihrer Trennung und ihrer neuen Beziehung mit Pete weiterhin in Kontakt blieben und nie ein böses Wort übereinander verloren.

Macs plötzlicher Drogen-Tod kam nicht nur für viele Fans überraschend, sondern auch für Ariana und Millers Familie. Auch seine Mutter, Karen Meyers, erinnerte mit einem Foto ihres Sohnes aus Kindheitstagen an ihr verstorbenes Kind. Wie 'The Blast' berichtet, teilte sie ein Foto der offiziellen Geburtsankündigung, als Mac im Jahr 1992 zur Welt kam: "Unser Sohn Miller freut sich über die Geburt seines kleinen Bruders Malcolm James, …".

Auch, wenn Mac Miller inzwischen nicht mehr unter den Lebenden weilt, hat er einen festen Platz bei seiner Familie, seinen Fans und offenbar auch bei seiner Ex-Freundin Ariana Grande gefunden.

