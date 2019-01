Allgemein | STAR NEWS

Ariana Grande: Hommage an einen Holzkohlegrill

Ariana Grande (25) wollte eigentlich nur ihre neue Single feiern, doch das ging gehörig in die Hose.

Die Sängerin ('No Tears Left To Cry') erobert zurzeit mit dem Song '7 Rings' weltweit die Charts. Doch trotz 100 Millionen YouTube-Aufrufe für Ariana Grande macht vor allem eines Schlagzeilen: ihr neues Tattoo. Der Star hatte sich einen kurzen japanischen Schriftzug auf die Handfläche stechen lassen. Das sei, so Ariana, die japanische Übersetzung von '7 Rings', wobei allerdings nicht ganz klar ist, welche tiefe Verbindung sie jetzt mit dem fernöstlichen Land hat. Es wäre jedoch nicht das erste Mal, dass Promis sich bemühen, einem Statement mehr Tiefe zu verleihen, indem sie es sich in einer Sprache stechen lassen, die nicht ihre eigene ist. Dumm nur, wenn das dann gehörig schief geht. Ariana Grande kürzte den als Vorlage dienenden Schriftzug nämlich, und statt '7 Rings' trägt sie jetzt 'Kleiner Holzkohlegrill' auf der Handfläche, denn so ist die japanische Sprache nun mal.

Nur wenige Minuten, nachdem Ariana ihr neues Tattoo stolz auf Instagram präsentiert hatte, meldeten sich die ersten Fans zu Wort und wiesen sie auf ihren Fehler hin. Der Post verschwand dann auch schnell wieder, später zeigte sich der Star gleichmütig: "Die Haut nutzt sich dort schnell ab, es wird also nicht lange bestehen bleiben." Dennoch kam Social Media nicht so schnell zur Ruhe. "Ich habe mich mit allen anderen Asiaten beraten, und wir finden es trotzdem gut", schrieb ein ironischer Nutzer auf Twitter. Ariana Grande hat derweil die Nase gestrichen voll: "Lasst mich und meinen kleinen Holzkohlegrill doch bitte jetzt in Ruhe!" Wer den Schaden hat….

