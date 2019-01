Allgemein | STAR NEWS

Ariana Grande: Headliner bei Coachella

Ariana Grande (25) wird Coachella den krönenden Abschluss verpassen.

Die Sängerin ('No Tears left to cry') ist einer der angesagtesten Stars zurzeit, Coachella ist eines der angesagtesten Festivals — da kommt zusammen, was zusammen gehört. Ariana Grande soll Fans 2019 auf der Veranstaltung mitten in der kalifornischen Wüste kräftig einheizen. Sie steht als Headliner für den abschließenden Sonntag fest. Am Freitag steht Rapper Childish Gambino (35, 'This is America') ganz oben auf der Liste, während sich die australischen Rocker von Tame Impala ('The less I know the better') am Samstag die Ehre geben. Ariana Grande war entsprechend aus dem Häuschen, als das Line-Up am Mittwoch [2. Januar] offiziell verkündet wurde. "Ich bin voller Demut und gleichzeitig höllisch aufgeregt, danke, Coachella", schrieb die Sängerin auf Twitter. Gerüchte, dass auch Rapper Kanye West (41), der im Mai zum vierten Mal Vater wird, mit von der Partie sein wird, haben sich indes zerschlagen. Der Star fühlte sich von den Vorgaben des Bühnendesigns eingeschränkt und hatte Berichten von 'TMZ' zufolge seine Teilnahme endgültig abgesagt, nachdem ihm ein eigenes maßgeschneidertes Design verwehrt wurde. Neben den Headlinern wurden bislang unter anderem The 1975, Khalid, Wiz Khalifa und Kid Cudi bestätigt. Das Festival findet im April statt. 2018 hatte Ariana Grande die Fans bereits mit einem kurzen Überraschungsauftritt begeistert.

