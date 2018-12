Allgemein | STAR NEWS

Ariana Grande: Hat sie bald eine Glatze?

Ariana Grande (25) ist sich ob ihrer Haare unsicher.

Die Musikerin (‘God is a Woman’) ist für ihren hochgesteckten Pferdeschwanz legendär. Dieses Markenzeichen zeigt sie meist, wenn sie auf der Bühne ihre Fans begeistert – die Frisur birgt jedoch auch Gefahren, wie Ariana jetzt in der dritten Folge ihrer ‘Dangerous Woman Diaries’-Dokuserie auf YouTube erklärt. Denn der Pferdeschwanz sei so eng gesteckt, dass es nicht nur wehtue, sondern die Musikerin auch Sorge habe, ihr könnten eines Tages ganz plötzlich die Haare ausfallen: "Meine Nerven auf meiner Kopfhaut sagen einfach nur, ‘Was auch immer.’ Sie haben mittlerweile einfach aufgegeben. Ich habe immer Kopfschmerzen bekommen, aber jetzt sagt mein Schädel: ‘Viel Glück heute.’ Ich habe diese Vision von mir auf der Bühne. Eines Tages werde ich mir dann denken, ‘Es wird schon alles gut.’ Dann drehe ich mich um und alle Haare fallen an der Wurzel aus. An der Wurzel! Alles! Nicht, dass man nur sagen kann: ‘Oh, ihre Haarverlängerung ist rausgefallen’, nein. Ich habe die Vision von jeder Wurzel, die sagt: ‘Juhuuuuu!’"

Ariana hat immer offen zugegeben, Verlängerungen zu benutzen. Im vergangenen Monat zeigte sich die Sängerin auch mit einem neuen Haarschnitt, einem Bob, der ihr bis an die Schultern ging. Ihr legendärer Pferdeschwanz war da arg zurechtgestutzt worden. Ihren Fans gefiel es aber.

