Ariana Grande hat Angst: “Leute, nehmt das Coronavirus bitte ernst!”

DE Showbiz - Wie viele andere hat auch Ariana Grande (26) große Angst vor dem weltweit grassierenden Coronavirus. Die Sängerin ('7 Rings') weiß jedoch genau, dass es nur einen Weg gibt, gegen die tückische Krankheit anzukämpfen: Die Menschen müssen ärztliche Anweisungen befolgen.

Das Leben kann nicht so weitergehen

Viele versäumen das offenbar noch immer, und am Sonntag (15. März) machte sich der Star auf Twitter über diejenigen Luft, die Covid-19 und die sich ausweitende Krise noch immer nicht so richtig ernst nehmen. "Ich höre von überraschend vielen Leuten so Sachen wie 'das ist doch gar nicht so schlimm'/'wir werden das schon überleben'…'wir müssen unser Leben einfach so weiterleben' und es verblüfft mich einfach", schreib Ariana und fuhr fort: "Ich kann ja noch verstehen, dass ihr das vor wenigen Wochen noch gedacht habt, aber informiert euch bitte, was jetzt los ist und ignoriert das nicht einfach."

Ariana Grande appelliert an die Politik

Besonders sorgt sich Ariana Grande um diejenigen, deren Immunsystem geschwächt ist und die von Menschen infiziert werden, die von der Krankheit nur leicht gestreift werden und wenig bis gar keine Symptome zeigen. "Wir gefährden diejenigen, die nicht jung und gesund sind. Wir müssen an andere denken. Jetzt." Ihr sei allerdings klar, dass viele nicht den Luxus haben, einfach die Arbeit niederzulegen und forderte die US-Regierung auf, finanzielle Hilfen bereitzustellen, um Einkommensverluste aufzufangen. "Ruft eure Senatoren an. Jeder verdient es, finanziell unterstützt zu werden und sich zuhause sicher zu fühlen."