Allgemein | STAR NEWS

Ariana Grande: Gerichtliche Maßnahmen gegen Stalker

DE Showbiz - Ariana Grande (26) hatte im Laufe ihres noch jungen Lebens bereits mit vielen Stalkern zu kämpfen, schließlich ist sie ein weltberühmter Superstar, der vor allem Männer anzieht. Ruhm hat eben auch immer eine Schattenseite.

Zeter und Mordio

Am Samstag (21. März) hatte ein Mann in den 20ern versucht, auf Arianas Grundstück in Los Angeles zu gelangen. Er schaffte es sogar, das Sicherheitssystem am Haupttor zu überlisten und bis an die Haustür zu gelangen. Dort fragte er das Sicherheitspersonal, ob er mit der Grammy-Gewinnerin sprechen könne. In der Hand habe er einen Liebesbrief für Ariana gehalten. Zugang zum Haus wurde ihm jedoch nicht gewehrt, und es dauerte nicht lange, bis die Polizei eintraf, die den jungen Mann in Gewahrsam nahm. Aufgrund seines unbefugten Betretens wurde er in eine Zelle gesperrt. Während seiner Festnahme soll er einen Beamten angespuckt haben.

Ariana Grande hat keine Zeit für Egoismus

'TMZ' berichtet, dass Arianas Mutter nun eine einstweilige Verfügung gegen den Stalker erwirken will. Ariana selbst hat sich zu dem Vorfall noch nicht geäußert, sich aber an Social Media gewandt, um ihren Fans eindringlich klarzumachen, aufgrund der Corona-Pandemie doch bitte zu Hause zu bleiben. Die Situation sei ernst, und durch unreflektiertes Verhalten gefährde man nicht nur sich selbst, sondern auch andere. Dies sei keine Zeit für Egoismus, so Ariana Grande. Das gilt auch für Stalker: Bleibt zu Hause!