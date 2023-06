Allgemein | STAR NEWS

Amira Pocher: Ohne Vater aufzuwachsen war “die Hölle”

DE Deutsche Promis - Moderatorin Amira Pocher (30) findet es nicht gut, wenn Männer im Großvaterälter noch Nachwuchs zeugen. Für Leute wie Al Pacino, die sich mit 83 Jahren noch vermehren wollen, hat sie wenig Verständnis, wie sie in dem Podcast 'Die Pochers' deutlich machte, den sie mit ihrem Gatten Oliver betreibt.

Auf der Suche nach Ersatzvätern

Denn es sei ja klar, dass die Kinder nicht mehr viel von ihrem Papa mitbekommen. Das sei die "Hölle", wie die zweifache Mutter befand. "Ich fand es nicht schön, ohne Vater groß zu werden." Ihr Vater ging zurück nach Ägypten, als seine kleine Tochter erst drei Jahre alt war. Danach war der Kontakt sehr sporadisch und seine Kleine hat sich nach eigenen Angaben dann andere Vaterfiguren ausgesucht. "Meine Lehrer, die männlichen Schulpsychologen, Direktor – ich habe immer zu denen die Nähe gesucht, in Form von Gesprächen." Sie sei richtig neidisch auf die Väter von anderen gewesen. "Ich war so verknallt in die Väter meiner Freundinnen und habe mir immer gewünscht, dass das mein Vater ist." Nach zwanzig Jahren sah sie ihren Vater endlich wieder und es war ihr Mann, der sie ermunterte, als Erwachsene den Kontakt wieder zu suchen.

Amira Pocher bietet ihren eigenen Kindern einen Vater

Diese Erfahrung müssen ihre Kinder zum Glück nicht machen. Mit Oliver Pocher erzieht sie zwei Söhne, die 2019 und 2020 geboren wurden. Das Paar hält seinen Nachwuchs aus den Medien heraus und gibt keine Auskünfte. Neben den beiden Kleinen hat der Komiker noch drei Kinder aus der Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden. Seine älteste Tochter Nayla (13) machte neulich Urlaub mit ihrem Papa im Grand Canyon und ihr stolzer Papa veröffentlichte ein paar Fotos von dem Trip. Der Teenager war dabei allerdings immer nur von hinten zu sehen, aber die beiden hatten mächtig Spaß, als sie vor dem Hintergrund des Grand Canyons so taten, als ob Nayla ihren Vater in den Abgrund schubst. Der Star schrieb dazu "Hier wird das Humorzentrum der ganzen Familie getroffen.". Solche Ausflüge oder überhaupt Zeit mit ihrem Vater hätte sich Amira Pocher sicherlich auch gewünscht.

Bild: Tobias Hase/picture-alliance/Cover Images