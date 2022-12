Allgemein | STAR NEWS

Amira Pocher: Ihre Großzügigkeit nervt ihren Gatten

DE Deutsche Promis - Bei Geld hört die Liebe auf: Nicht so bei Fernsehstar Amira Pocher (30), die im gemeinsamen Podcast mit Ehemann Oliver Pocher (46) zugab, dass sie schon großzügig gegenüber ihren Freund*innen sei.

"Wer macht denn so was?"

Ihrem Gatten klingelten die Ohren, als sie erzählte, dass sie fünfstellige Summen an Hilfesuchende in ihrem Umkreis verlieh. "Warum verleihst du denn Zehntausende von Euro?" rief der Entertainer entrüstet aus. "Das würde mich wirklich mal interessieren. Wer macht denn so was?" Seine Liebste fand da aber nichts dabei, schließlich gebe es schriftliche Vereinbarungen. Sie habe schon fast allen Geld geliehen, einzig ihre engsten Verwandten hätten noch nicht die Hand aufgehalten. Aber bei einigen hat die Österreicherin auch selbst eingegriffen. "Da gab es natürlich ein, zwei, die nicht gefragt haben, da habe ich von allein gesagt: 'Lass mich bitte helfen.'"

Amira Pocher hat laut Mann die falschen Freund*innen

Aber selbst das beruhigte ihren Mann nicht sehr, denn er findet "Nur, weil du jetzt Geld verdienst, musst du kein Geld leihen." Er wütete weiter: "Da solltest du dir ernsthaft Gedanken über deinen Freundeskreis machen." Amira Pocher ist nunmal sehr erfolgreich, sie tritt in Shows auf, hat ihre eigenen Beauty-Produkte und sogar eine Modekollektion. Dann moderiert die sie noch das Magazin 'Prominent'. Da kommen schon ein paar Euros zusammen. Aber die zweifache Mama nimmt nicht alles an. So war sie auch nicht bei der sicherlich lukrativen 'Let's Dance'-Tour dabei – ihrer Familie zuliebe. "Wäre einfach viel zu lange von Zuhause weg gewesen und das ist mir kein Geld der Welt wert", schrieb Amira Pocher auf Instagram, und das wird Oliver Pocher bestimmt gefallen haben.

Bild: Malte Ossowski/SVEN SIMON/picture-alliance/Cover Images