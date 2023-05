Allgemein | STAR NEWS

Zweites Kind ist da: Cheyenne Ochsenknecht verrät den Namen ihres Babys

DE Deutsche Promis - Cheyenne Ochsenknecht (22) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Die Influencerin verkündete auf Instagram glücklich die Geburt ihres Sohnes. Cheyenne und ihr Ehemann Nino Sifkovits (27) haben bereits eine zweijährige Tochter namens Mavie – und nun verrieten sie den Namen von Mavies kleinem Bruder.

Frohe Botschaft auf Instagram

Es ist noch gar nicht lange her, dass die Tochter von Schauspieler Uwe Ochsenknecht ihren Fans eine "Kleine Neujahrsüberraschung" bereitete, als sie auf Instagram bekanntgab, dass sie erneut schwanger war. Wer den Alltag der jungen Familie in deren Reality-Soap ‘Diese Ochsenknechts’ verfolgt, weiß bereits, dass es ein Junge werden würde. Nun, wo der Nachwuchs auf der Welt ist, verrieten die stolzen Eltern am Mittwoch (10. Mai) auch dessen Namen: Matteo Nael soll der neue Erdenbürger heißen. Dazu gab es ein Schwarzweißfoto, das die Hände des Kleinen und seiner Eltern zeigt. "Wir vier sind mega überwältigt und unfassbar glücklich! Alles verlief heute super und der kleine Matteo Nael kam gesund auf die Welt", ließ Cheyenne ihre Follower*innen wissen.

Cheyenne Ochsenknecht geht offline

Bei dieser Gelegenheit kündigte sie auch an, erst einmal bei Instagram zu pausieren: "Ich genieße jetzt die ersten Tage und erhole mich. Bald bin ich wieder für euch am Start", versprach der Reality-TV-Star. Und an ihren Mann gewandt schrieb sie: "Glückliche Mama. Glückliche Ehefrau. Glückliches Leben. Ich danke dir von Herzen mal wieder für das größte Geschenk, Nino. Bis dass der Tod uns scheidet. Ich liebe dich!" Ob das Paar, das mit seinen Kindern auf einem Bauernhof in der Steiermark leben, die Familie bald weiter vergrößert, bleibt abzuwarten, denn die junge Mutter steht jetzt wohl erst einmal auf der Bremse: "Nino hätte eigentlich gerne vier Kinder, ich mache jetzt nach zwei Kindern erstmal Pause. Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass wir noch mehr Kinder kriegen. Mal schauen", sagte Cheyenne Ochsenknecht kürzlich im Gespräch mit der österreichischen Regionalzeitung ‘Kleine Zeitung’.

Bild: picture alliance/dpa | Sven Hoppe