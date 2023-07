Allgemein | STAR NEWS

Cheyenne Ochsenknecht: Nach ihrem Geburtstags-Urlaub geht es drunter und drüber

DE Deutsche Promis - Cheyenne Ochsenknecht (23) feierte ihren 23. Geburtstag am 6. Juli unter südlicher Sonne. Gemeinsam mit ihrem Mann Nino Sifkovits (28), ihrem Bruder Wilson Gonzales (28), Mama Natascha (58) und ihrer Schwiegermutter ließ sie es sich auf Ibiza gutgehen. "Leute, ich muss euch sagen, das war der Partyurlaub meines Lebens", berichtete Cheyenne auf Instagram.

Katze verletzt, Kind krank

Doch kaum war das Model wieder zuhause, ging es drunter und drüber. Zuerst wurde ihre Katze Bibi angefahren. Cheyenne brachte das Haustier in die Tierklinik, und die Samtpfote hatte Glück im Unglück. "Bibi hinkt ein wenig, isst und trinkt jedoch normal", berichtete das erleichterte Katzenfrauchen in seiner Instagram Story. Am Tag darauf postete sie ein Bild des Stubentigers mit Halskragen und berichtete, dass Bibi wieder zuhause sei. Doch dann die nächste unerwartete Entwicklung für Cheyenne und ihren kleinen Sohn Matteo, der gerade einmal zwei Monate alt ist: Sie hatten sich mit Corona infiziert. Eine Überraschung für die Reality-Darstellerin.

Cheyenne Ochsenknecht hatte Corona ganz vergessen

"Hatte ganz vergessen, dass es Corona noch gibt", gestand Cheyenne Ochsenknecht in der Bildunterschrift zu einem Foto, welches sie mit einem Waschlappen auf der Stirn zeigt. Sie sei "gestern kurz am Verzweifeln gewesen, aber jetzt wird es langsam besser." Den Test hatte sie eigentlich mehr aus Zufall gemacht, doch das Ergebnis überraschte sie dann doch nicht: "So hatte ich mich ewig nicht mehr gefühlt." Sie habe sogar darüber nachgedacht, ins Krankenhaus zu fahren, allein schon, um sich ausruhen zu können und Hilfe zu haben. "Es ging mir richtig dreckig." Obwohl sie mittlerweile wieder besser drauf ist, berichtete sie vom nächtlichen "Schweißausbruch des Grauens…ich hab noch nie soviel geschwitzt."

Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress | Frederic Kern/Geisler-Fotopress