Cheyenne Ochsenknecht: Auf dem Oktoberfest lässt sie es krachen

DE Deutsche Promis - Cheyenne Ochsenknecht (23) hat Sehnsucht nach dem größten Bierfest der Welt. Das Oktoberfest startet in München am 16. September und das Model will dieses Mal wieder dabei sein. Schließlich gehört es zu ihrer Jugend.

"Ich freue mich extrem"

"Nach vier oder fünf Jahren bin ich endlich wieder am Start", freute sich die Tochter von Uwe Ochsenknecht (67) auf Instagram. In diesen Jahren ist auch viel passiert, denn sie hat mit ihrem Mann Nino Sifkovits hat sie zwei Kinder bekommen, die kleine Mavie kam im März 2021 zur Welt und ihr kleiner Bruder Matteo erblickte in Mai das Licht der Welt. Dann sind die beiden von Berlin nach Österreich gezogen und betreiben in Dobl einen Bauernhof. Zwei Kinder und ein Hof – das gibt es viel zu tun. Kein Wunder, dass sich die zweifache Mutter nach einer Auszeit sehnt. "Ich freue mich extrem, vor allem auf die Madl-Wiesn." Ihren Nachwuchs weiß sie versorgt: "Der Nino passt einen Tag auf die Kids auf und dann kommt meine Mama, damit ich noch einen Tag länger bleiben kann. Ich freue mich extrem!"

Cheyenne Ochsenknecht will ausgebildete Landwirtin werden

Das Oktoberfest wird also eine nette Pause, bevor es wieder zu den Kühen geht. Dass der Umzug auf den Bauernhof keine Laune war, zeigt sich auch darin, dass Cheyenne Ochsenknecht im November eine Ausbildung zur landwirtschaftlichen Facharbeiterin macht. "Ich will noch mehr über Tierhaltung und Zucht lernen, dazu kommt in der Ausbildung noch Ackerbau und Gemüse", erzählte die angehende Auszubildende der 'Kleinen Zeitung'. "Alleine, weil der Nino diese Ausbildung nicht hat, will ich das machen – und ihm zeigen, dass ich das Leben hier auch wirklich will." Sie will auch ihr Image loswerden. "Am Anfang hat es mich ein bisschen genervt, dass alle das Bild von mir haben, dass ich geschminkt und mit gemachten Nägeln in den Stall gehe. Viele denken immer noch, dass ich hier gar nichts mache", seufzte Cheyenne Ochsenknecht. Das Bild wird sich dann auch ändern, wenn im Herbst die neue Doku-Serie 'Unser Hof – mit Cheyenne und Nino' bei Sky läuft.

