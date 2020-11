Allgemein | STAR NEWS

Zwei Jahre nach Jens: Danni Büchner ist wieder verliebt

DE German Stars - Es liegen schwere Zeiten hinter Danni Büchner (42), doch jetzt möchte die Mutter von fünf Kindern endlich wieder das Glück mit beiden Händen packen. Zwei Jahre nach dem Tod ihrer großen Liebe Jens Büchner (†49) hat sie jemanden kennen gelernt, der ihr gefallen könnte.

Danni Büchner strahlt endlich wieder

In 'Goodbye Deutschland' offenbart Danni: "Ja, mir geht es gerade sehr gut. Es gibt jemanden, den ich sehr nett finde. Aber das ist etwas, das ich erstmal noch für mich behalten möchte. Aber wir schauen, was passiert."

Das Strahlen in ihren Augen lässt sich jedoch nicht übersehen. Kurz nachdem Danni ihrem Jens Ende Oktober noch auf Instagram zum Geburtstag gratuliert und ihre ewige Liebe geschworen hatte, will sie wieder in die Zukunft blicken, und das am liebsten nicht allein – und jetzt scheint sich ein passender Kandidat gefunden zu haben. Auf die Frage, wie sie ihren Beziehungsstatus beschreiben würde, muss sie verlegen kichern wie ein verknallter Teenager: "In bin in einer Kennlernphase. Da werde ich sogar rot."

Danni gibt es nur im Paket

Der Wahl-Mallorquinerin ist bewusst, dass es nicht so einfach wird für den neuen Mann an ihrer Seite. Denn sie betont, dass Jens, der auch der Vater ihrer Zwillinge ist, immer ihre große Liebe bleiben wird. Wer sich auf Danni einlässt, bekommt außerdem ein komplettes Familienpaket drauf zu, darum muss es wirklich passen: "Es ist schwierig, sich auf Menschen einzulassen. Ich trage ja auch Verantwortung für meine Kinder. Mich gibt es nunmal nur zu sechst. Mit zwei Hunden, mit zwei Katzen, meinem Job und meiner Vergangenheit."