Daniela Büchner: Der lange Weg zu sich selbst

DE Deutsche Promis - Bei Daniela Bücher (45) sind seit Anfang des Jahres die Pfunde gepurzelt. Das freut sie, aber es gibt eine andere, größere Veränderung bei dem Reality-Star ('Ich bin ein Star- Holt mich hier raus'), die man nicht auf den ersten Blick sieht.

Der Tod von Jens Büchner traf sie tief

Seit dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (†49) vor vier Jahren musste sie sich wieder finden, und das war gar nicht so einfach. "Man darf seinen eigenen Wert nicht vergessen", mahnte die fünffache Mutter im Gespräch mit 'Bild'. "Das ist mir oft passiert und passiert mir ab und zu noch immer. Aber dann halte ich mir vor Augen, was ich schon alles geschafft habe und dass es Menschen gibt, die mich genauso so lieben, wie ich bin." Aber auch sie selbst achtet jetzt mehr auf sich, hat im Laufe des Jahres über zehn Kilo an Gewicht verloren und präsentiert stolz ihre neue Figur auf Social Media.

Daniela Büchner bleibt Sportmuffel

Das bedeutet aber nicht, dass man die Wahl-Mallorquinerin nun im Fitness-Studio sieht. Die Kilos, die sie abgenommen hat, verschwanden nicht durchs Schwitzen auf dem Laufband oder beim Gewichtheben. "Ich bin nach wie vor der größte Sportmuffel", bekannte Daniela Büchner. "Ich versuche bewusster zu essen, manchmal gibt es aber Tage, an denen ich kaum was esse, was natürlich völlig ungesund ist. Aber ich trinke viel, viel Wasser." Und wo sie nicht selber eingreifen kann, lässt sie eingreifen. Über ihre Schönheitsoperationen sprach der Fernsehstar unlängst auch auf Instagram. "Ja! Ich habe eine Busen-OP hinter mir. Ich meine: vier Schwangerschaften, drei Babys gestillt – es waren gefühlt für mich Quarktaschen." Dazu kommen noch ein paar Botox-Injektionen und Haarextensions. Aber für Daniela Büchner steht fest, dass alle Frauen auf ihre eigene Weise schön sind.

