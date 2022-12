Allgemein | STAR NEWS

Danni Büchner: Während die Pfunde purzeln, wächst die Zuversicht

DE Deutsche Promis - Bei Reality-TV-Star Danni Büchner (44) purzeln die Pfunde, von denen sie sich viele aus Trauer und Frust angefuttert hatte. Und auch die Trauer um ihren Ex-Mann Jens Büchner (†49) nimmt langsam andere Formen an, verriet die Mutter von fünf Kindern.

Danni Büchner verrät, wie sie abnahm

Danni sieht nicht nur schlanker, sondern auch jünger und frischer aus, doch wie ist ihr das gelungen? "Ich habe einige Zeit auf meine Ernährung geachtet und habe ab und an zu viel Stress", verriet sie 'Bild'. "Außerdem esse ich mehr Obst und versuche auf Süßes zu verzichten. Auch esse ich seit fünf Monaten kein Schweinefleisch mehr. Meine größte Schwäche ist allerdings Brot, aber da verzichte ich zumindest abends drauf." Und sie gesteht: "Ich bin nach wie vor der größte Sportmuffel. Ich versuche bewusster zu essen, manchmal gibt es aber Tage, an denen ich kaum was esse, was natürlich völlig ungesund ist. Aber ich trinke viel, viel Wasser." Der äußeren Verwandlung ging eine innere Veränderung voran – oft hatte sie in den vier Jahren, seit ihr geliebter Jens starb, aus Stress und Trauer gegessen, um sich zu trösten, während sie alles tat, um ihre Kinder zu behüten und in Geborgenheit großzuziehen. "Vier Jahre, in denen ich viel einstecken, aber vor allem meine innere Mitte wiederfinden musste", sagte Danni – und jetzt scheint dieses Ziel erreicht.

Die Trauer um Jens hat sich verändert

Am 30. Oktober ist Jens‘ Geburtstag, am 17. November sein Todestag – dies waren stets die schwersten Wochen des Jahres. "Es ist immer noch sehr emotional, aber der Schmerz hat sich verändert. Wir weinen nicht mehr an seinem Geburtstag, sondern versuchen ihn auf unsere Art und Weise zu zelebrieren, schauen uns gemeinsam Fotos und Videos an oder erzählen uns Geschichten, an die wir uns gerne erinnern", erklärte Danni. "Er ist nach wie vor Teil unseres Alltags, steht im Zentrum unseres Hauses, bekommt den ganzen Trubel, Freude und Sorgen mit." Das gilt natürlich auch für Weihnachten. In ihrer Instagram Story verriet Danni am Donnerstag (22. Dezember), wie die Feiertage bei ihr aussehen: "Wir essen alle gemeinsam und spielen Spiele, schauen Filme, genießen einfach den Tag als Familie. Und am ersten Weihnachtstag gehen wir zum Weihnachtszirkus." So harmonisch, wie das alte Jahr für Danni Büchner ausklingt, geht es hoffentlich im neuen Jahr weiter.

Bild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Gerald Matzka