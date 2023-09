Allgemein | STAR NEWS

Zwei Generationen Models: Was Heidi Klum ihrer Tochter Leni riet

DE Deutsche Promis - Unter dem Dach von Heidi Klum (50) wuchs die nächste Model-Generation heran. Tochter Leni, die aus der Beziehung des Supermodels mit dem italienischen Geschäftsmann Flavio Briatore (73) stammt, ist mit ihren 19 Jahren bereits gut im Geschäft. Das hat sie natürlich auch ihrem großen Namen zu verdanken, der aber auch mal hinderlich sein kann.

"Seid glücklich mit dem, was ihr im Spiegel seht"

So gab es im letzten Jahr reichlich Kritik, als Mutter und Tochter gemeinsam für eine Unterwäsche-Kampagne posierten, die natürlich viel Aufsehen erregte, denn damals war Leni gerade 18. Doch mittlerweile macht Heidis Älteste ihren Weg. Und Mama hat immer einen guten Rat für ihre Kinder parat, wie sie jetzt in einem Interview mit der 'Daily Mail' verriet. Sie sollten das Wichtigste nie aus den Augen verlieren, und das sei ihr eigenes Glück, so die 'Germany's Next Topmodel'-Moderatorin. Sie ermuntere ihre Kids, etwas zu machen, was sie gerne machen und bei dem sie glauben, "dass sie es wirklich gut können." "Ich sage ihnen immer: 'Seid glücklich mit dem, was ihr im Spiegel seht.' Letztlich müsst ihr euch selbst glücklich machen."

Heidi Klum will vor allem Spaß haben

"Findet etwas, was ihr wirklich liebt", so Heidi Klum weiter. "Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als dass man gezwungen ist etwas zu machen, was einem nicht gefällt. Hört tief in euch hinein und findet etwas, was ihr wirklich gern macht — und etwas, von dem ihr glaubt, dass ihr wirklich gut sein könnt." Schließlich, so Heidi, würden wir nur einmal leben. "Also lasst uns Spaß haben, während wir hier sind. Das erzähle ich ihnen immer."

Im Alter von 16 Jahren posierte Leni Klum erstmals mit Mama auf dem Cover der deutschen 'Vogue'. Damals schrieb Heidi auf Instagram: "Ich bin so stolz auf dich. Und zwar nicht, weil du dich für diesen Weg entschieden hast. Ich weiß, dass egal welchen Weg du gehen wirst, es dein eigener sein wird. Du weißt immer ganz genau, was du willst und was du nicht willst. Du bist kein Mini-Me. Und ich freue mich für dich, dass du jetzt zeigen kannst, wer DU bist." Neben Leni Klum hat Heidi Klum noch drei weitere Kids im Alter von 13 bis 18 Jahren.

Bild: Faye`s Vision/Cover Images/INSTA