Leni wird flügge: Heidi Klums emotionaler Abschied

DE Deutsche Promis - Im Mai wurde Leni Klum 18 Jahre alt, jetzt beginnt ein ganz neuer Lebensabschnitt für die Tochter von Supermodel Heidi Klum (49), welche bereits mehrfach mit Modeljobs in Mamas Fußstapfen getreten war. Leni geht aufs College, und das ist auch für ihr Mutter eine große Umstellung.

Leni Klum konzentriert sich aufs College

"Leider zieht sie um", erzählte das Model vor wenigen Tagen im Gespräch mit 'ET Online'. "Das ist natürlich traurig, aber gleichzeitig gibt es so viel für sie. Sie zieht nach New York. Ich habe in New York angefangen, sie kennt New York also in- und auswendig, denn dort haben wir jahrelang an 'Project Runway' gedreht….ich weiß also, dass es ihr dort gutgehen wird, aber mein Herz ist natürlich trotzdem traurig." Jetzt gehe es vor allem darum, dass Leni erst einmal eine gute Ausbildung erhalte. "Im Moment steht das College ganz oben bei ihr, nicht das Modeln. Sie freut sich sehr auf das nächste Kapital in ihrem Leben."

Heidi Klum wird wehmütig

Dass es Heidi Klum nicht ganz leicht fällt, Leni gehen zu lassen, verrät auch ihr Posting auf Instagram, mit dem sie sich am Dienstag (23. August) von ihrer Tochter verabschiedete. Sie teilte ein Foto einer Fashionshow für Victoria's Secret aus dem Jahr 2003, auf dem sie nur mit Unterwäsche bekleidet und mit riesigen Engelsflügeln zu sehen ist. "Heute steht dein großer Umzug zum College an", schrieb das Model in der Bildunterschrift. "Es ist, als sei dieses Foto erst gestern aufgenommen worden, ich war im vierten Monat schwanger und du warst sicher in meinem Bauch. Manchmal wünsche ich mir, dass ich dich immer so nah bei mir haben kann, aber ich weiß, dass es Zeit ist, dass du deine Flügel ausbreitest und fliegst. Flieg, pass auf dich auf und strahle, meine @leniklum." Warum sollte es Heidi Klum auch anders gehen als Tausenden Eltern, deren Kids flügge werden?

