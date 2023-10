Allgemein | STAR NEWS

Heidi Klum: Was Tochter Leni dem Supermodel voraus hat

DE Deutsche Promis - Heidi Klum (50) macht keinen Hehl daraus, wie glücklich sie ist, dass ihre Tochter Leni (19) ebenfalls erfolgreich modelt, gern auch gemeinsam mit ihr. Aber Lenis Berufswahl bedeutet nicht, dass Mama und Tochter alles gleich machen.

“Mir fällt es schwer, Dinge auszumisten”

In einem ist nämlich der Nachwuchs der Mutter einen Schritt voraus: der Teenager kann sich von Sachen trennen. "Mir fällt es schwer, Dinge auszumisten", erklärte die Wahl-Kalifornierin im gemeinsamen Gespräch mit 'Gala'. "Ich halte so gerne an den Erinnerungen fest. Erst dachte ich, ich mache das für meine Kinder, aber eigentlich behalte ich alles für mich selbst." Ihre Tochter ist da weniger sentimental. "Es sind nur Sachen darin, die ich auch wirklich trage und die bequem sind." Ihre Mutter breitet stattdessen ihre gesamte Garderobe im ganzen Haus aus.

Heidi Klum liebt es auffällig, Tochter Leni hält sich bedeckt

Auch in Sachen Farbgebung unterscheidet sich Klum Junior von ihrer Erzeugerin. "Ich liebe es laut und auffällig", betonte Heidi Klum. Da kann Leni nur mit dem Kopf schütteln. "Ich mag gedeckte Farben. Viel Schwarz, Grau und Weiß. Meine Mutter und ich könnten in der Hinsicht nicht gegenteiliger sein." Aber es gibt einen Bereich, da klaut sie gerne von der 'Germany's Next Topmodell'-Moderatorin: "Ihre Accessoires, die mag ich, die würde ich ihr klauen." Die ein oder andere Tasche wurde so auch schon durch Leihen erworben. Mama Klum trägt es mit Fassung.

Genauso reagiert sie auf die Kritik, dass sie mit ihrer jungen Tochter Werbung für Dessous macht. "Es wird immer Leute mit verschiedenen Ansichten geben. Solche, die altmodischer, und solche, die fortschrittlich denken. Ich würde mich bei Letzteren einordnen", bemerkte sie gegenüber 'Glamour'. "Bei unseren Fotos probieren wir nicht, uns gegenseitig an Sex-Appeal zu übertrumpfen oder besonders lasziv zu sein. Lingerie ist etwas Natürliches für uns. Ich meine, wir alle tragen sie, und für so viele von uns ist es das Erste, was wir am Morgen anziehen", betonte Heidi Klum.

Bild: Faye`s Vision/Cover Images/INSTA