Zwei, die sich gefunden haben: Sophia Thiel und Cathy Hummels sind gute Freundinnen

DE Deutsche Promis - Fitness-Influencerin Sophia Thiel und Moderatorin Cathy Hummels haben viele Gemeinsamkeiten, und als Freundinnen fühlen sie sich zusammen noch stärker.

Article:

Sophia Thiel (27) liebt Sport, Cathy Hummels (34) engagiert sich für Themen rund um mentale Gesundheit – Wellbeing ist für diese beiden Powerfrauen eine Herzensangelegenheit, und so verwundert es nicht, dass die Influencerin und die Moderatorin sich angefreundet haben.

Hoch lebe die Freundschaft

Dass sie einander gefunden haben, feiern Sophia und Cathy derzeit auf dem Oktoberfest in München. Cathy hat für ihren engsten Zirkel, zu dem nun auch Sophia zählt, einen Wiesenbummel unter dem Motto "Wir lieben das Leben" auf die Beine gestellt. Die Fitness-Expertin freut sich, dabeizusein und schwärmte gegenüber RTL von ihrer neuen Busenfreundin: "Ich habe immer ein offenes Ohr für sie, sie kann mich jederzeit anrufen", versprach Sophia, die Cathy aus dem Urlaub auch ein kleines Geschenk mitgebracht hat – "weil wir wissen einfach voneinander, was wir mögen. Und so können wir uns auch ein wenig gegenseitig beschützen". Das ist auch gut so, denn beide machten schon unangenehme Erfahrungen mit Hatern und Bodyshaming im Internet.

Sophia Thiel und Cathy Hummels verstehen einander

"Ich habe Sophia auch schon oft angerufen oder ihr geschrieben, wenn ich gestruggelt habe, weil ich genau wusste, sie versteht es", sagte Cathy, die im Dirndl auftrat, während Sophia auf ein dunkelrotes Kleid mit Spitzeneinsätzen setzte. "Zuhören und verstehen, und nicht urteilen", so beschreibt Cathy das Erfolgsrezept ihrer Freundschaft.

Und das Wiesn-Date mit Cathy war für Sophia sicher auch ein guter Grund, einmal in die alte Heimat zurückzukehren. Im September zog sie mit Freund Raphael Birchner, der für ein Tech-Start-up arbeitet, nach Berlin – sie habe sich nach einem Neuanfang in einer anderen Stadt gesehnt, bekannte Sophia in einem YouTube-Video. Eigentlich hätte sie Hamburg vorgezogen, aber: "Wegen Raffas neuem Job war Berlin sozusagen die Kompromiss-Stadt." Aber egal, wo Sophia Thiel jetzt wohnt – sie weiß, dass sie bei Cathy Hummels stets ein offenes Ohr findet.

Bild: picture alliance/dpa | Felix Hörhager