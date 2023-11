Allgemein | STAR NEWS

„Ein aufregendes Abenteuer“: Sophia Thiel schlägt ein neues Kapitel auf

DE Deutsche Promis - Es ist nicht der erste Neuanfang für Sophia Thiel (28), aber es ist ein sehr gut dokumentierter: Die Influencerin zieht um. Der Grund ist ein ganz praktischer. Nachdem die Fitness-Expertin 2022 ihrem Freund zuliebe nach Berlin gezogen war, kam einige Monate später das Liebes-Aus.

"…und dann spielt das Leben irgendwie komplett anders"

Jetzt beginnt — nicht zum ersten Mal — ein ganz neues Kapitel im Leben von Sophia. Auf YouTube teilte sie ein Video, mit dem ihre Follower am Umzugs-Trubel teilnehmen können. "Genau vor einem Jahr jetzt bin ich hier nach Berlin gezogen. Nicht alleine, zu zweit. Mit ganz großen Plänen und dann spielt das Leben irgendwie komplett anders. Und jetzt exakt nach einem Jahr ziehe ich hier alleine wieder aus", erzählt im Video, welches in der alten Wohnung beginnt. Dabei hat sie viel im Gepäck, die Rede ist von allein 80 Umzugskisten. Schließlich gibt es auch einen Rundgang durch die neue Bleibe, die allerdings noch leer ist.

Sophia Thiels Glücksgriff

"Es war tatsächlich ein Glücksgriff", freut sich Sophia Thiel über das Ergebnis ihrer Wohnungssuche in Berlin, wo Wohnraum knapp und begehrt ist. Nach ihrer alten Bleibe habe sie monatelang gesucht und sie schließlich nur über eine Freundin bekommen, die den Vermieter kannte. Dieses Mal hätte sie tatsächlich eine Antwort bekommen, als sie auf eine Annonce antwortete. "Ich hab mich sofort wohlgefühlt", so Sophia über den ersten Eindruck. "Dieser Umzug ist nicht nur ein neues Kapitel, sondern auch ein aufregendes Abenteuer, und ich kann es kaum erwarten, all die neuen Erfahrungen zu machen und neue Erinnerungen zu kreieren“, freut sich Sophia Thiel. "Ich habe hier mein Nest, wo ich immer wieder zurückkehren kann und mich einfach geborgen fühle – und das war mir die Hauptsache."

Bild: Sven Hoppe/picture-alliance/Cover Images