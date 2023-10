Allgemein | STAR NEWS

Entspannter neuer Lebensabschnitt: Was Sophia Thiel jetzt anders machen will

DE Deutsche Promis - Sophia Thiel (28) wird wieder ein neues Kapitel aufschlagen. Die Influencerin will sich nämlich wieder räumlich verändern. Aber dieses Mal soll alles anders werden. Der Umzug war für sie aus finanziellen Gründen ein Anreiz gewesen.

Zu viel Miete für die alte Wohnung

Die Fitness-Fachfrau lebt nach der Trennung von ihrem Freund Raphael allein in der großen Wohnung in Berlin und wer die Mietpreise in der Hauptstadt kennt, versteht, warum die Bayerin jetzt wieder auf den Sprung ist. "Ich sehe nicht ein, so viel Miete zu zahlen", erzählte sie ihren Fans ganz offen in ihrem neuesten YouTube-Video. Die gebürtige Rosenheimern hat auch schon eine neue, kleinere Wohnung gefunden, in die sie sich "schockverliebt" hat und die ab November ihr neues Zuhause sein wird.

Sophia Thiel will loslassen

Sophia Thiel will aber dieses Mal nicht die Fehler von früher wiederholen. Der Star ist immer offen mit seinen Essstörungen umgegangen und erzählte auch, wie er sich bei neuen Wohnungen immer unter Druck gesetzt hatte. Die sollten nämlich "sauber" sein, will sagen, hier sollte es keine Essanfälle geben. "Hat natürlich nicht funktioniert", gab Sophia in dem Video zu. Sie habe immer geglaubt, dass in "dem neuen Kapitel alles perfekt laufen muss und ich die Vergangenheit hinter mir lassen kann." Durch viel Therapie, aber auch durch das Älterwerden hat sie aber eingesehen, dass das Leben passiert und man nicht immer alles so läuft, wie man denkt. "Ich hab so viel geplant und bis jetzt ist kein einziger Plan aufgegangen und deshalb hab ich aufgehört Dinge zu planen."

Sophia Thiel lässt die Dinge jetzt einfach laufen, gibt ein wenig die Kontrolle ab und lebt im Moment. Und der sieht gar nicht so schlecht aus. Sie hat wieder sehr viel Freude am Sport und der hilft hier wiederum, mental stabil zu sein. Sie weiß, dass es auch wieder anders laufen kann, aber sie hat nicht mehr so viel Angst davor. Unlängst veröffentlichte sie auf Instagram ein Foto von ihrem wieder durchtrainierten Körper und schrieb dazu: "Mein Körper ist nicht nur eine Form, er ist eine Geschichte." Eine gewisse Planlosigkeit scheint Sophia Thiel augenscheinlich zu helfen.

Bild: Sven Hoppe/picture-alliance/Cover Images