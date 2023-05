Allgemein | STAR NEWS

„Zutiefst unseriös“: Barbara Schöneberger geht auf Influencer*innen los

DE Deutsche Promis - Wer schon immer mal wissen wollte, wie Barbara Schöneberger (49) einer erfolgreichen, aber auch oft belächelten Geschäftsidee gegenübersteht, hat jetzt eine Antwort. Im Podcast 'Feelings' mit Kurt Krömer (48) zieht die Moderatorin so richtig vom Leder.

"Die ziehen keinen Bikini mehr an, den sie sich selbst gekauft haben"

Es sind Influencer*innen, die den TV-Star so richtig in Fahrt kommen lassen. "Bei uns in der Agentur sind ein paar Influencer und dann erzählen die Mädels immer, wie es läuft. Die machen ja nichts mehr, keine Autofahrt, die ziehen keinen Bikini mehr an, den sie sich selbst gekauft haben. Jede Ferien, da wird dann vorher im Hotel angerufen und gefragt, ob sie es bezahlt bekommen“, schimpfte Barbara. Dabei hätten doch gerade die Erfolgreichen in der Branche genug Geld. Ganz besonders ärgert es sie, wenn neben der eigenen Person auch noch der Nachwuchs in die Vermarktungsmaschine mit einbezogen wird.

Barbara Schöneberger kriegt das Kotzen

"Ich habe dafür null Komma null Verständnis", so Barbara Schöneberger weiter. "Und ich bin bei jedem da extrem biestig, wenn ich da irgendwie merke, dass die Leute da irgendwie ihr Kind – am Anfang ist es nur das kleine Kaschmir-Söckchen, dann das kleine Füßchen, dann hat es ein Smiley überm Gesicht, dann hat’s die Haare überm Gesicht und dann wird das Kind in Sepia eingefärbt." Auch die perfekte Welt, die auf Instagram vorgelebt wird, macht sie wütend: "In der perfekten Wohnzimmer-Deko, passend zur Lampe und zur Vase und so und zu den Trockenblumen – also ich muss ganz ehrlich sagen: Ich finde das zum Kotzen! Ich finde, das ist absolut das Letzte." Instagram sei für sie ein "zutiefst unseriöser Kanal." Barbara Schöneberger hat auf Instagram übrigens 778.000 Follower.

