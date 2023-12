Allgemein | STAR NEWS

„Lieber Champagner oder Schinken“: Warum Barbara Schöneberger keine Weihnachtsgeschenke will

DE Deutsche Promis - Was schenkt man einem Menschen, der eigentlich schon alles hat? Gar nichts — das findet zumindest Barbara Schöneberger (49). Die Moderatorin geht ohne Wunschzettel in die Weihnachtszeit und hat ihr Umfeld angehalten, ihr nichts zu schenken. Das verkündete sie in der neuesten Ausgabe von 'Verstehen Sie Spaß?'

“Ich möchte keine Waren ansammeln”

In einem begleitenden Interview mit der Deutschen Presse-Agentur führte sie weiter aus: "Ich möchte keine Waren ansammeln… Man kann mir eine Flasche Champagner schenken oder einen Schinken." Nun könnte man argumentieren, dass das ja auch Geschenke sind, aber die Bitte der TV-Frau, sich ihretwegen doch bitte nicht den Kopf über geeignete Geschenke zu zerbrechen, kommt gut an, wie sie glaubt: "Inzwischen haben alle den Vorteil auch für sich selbst erkannt." Gerade bei Menschen, die ohnehin schon so gut wie alles haben und bei denen das Haus überquillt, sollte man zu Weihnachten nicht noch Neues anschleppen, was am Ende womöglich gar nicht gewürdigt wird.

Bitte kein Schmuck für Barbara Schöneberger

"Seien wir ehrlich: Das ist entweder halbherzig rausgesucht oder lag noch irgendwo rum", glaubt Barbara Schöneberger. Sie weiß genau, wie es dazu kommt, denn sie bekommt immer wieder Geschenke, die offenbar schlecht durchdacht sind, zum Beispiel Schmuck, obwohl sie kaum welchen trägt. "Da frage ich mich schon, was ich damit soll", so die Entertainerin, deren Weihnachtsfolge von ‘Verstehen Sie Spaß?’ am Sonnabend (16. Dezember) im Ersten läuft. Darin wird unter anderem Schlagerkönig Florian Silbereisen beim Videodreh mit Thomas Anders aufs Glatteis geführt, und auch Barbara Schöneberger selbst legt als Lockvogel wieder Gäste herein - bei einer chaotischen Verkostung schenkt sie alles andere als reinen Wein ein.

Bild: Daniel Bockwoldt/picture-alliance/Cover Images