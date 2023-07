Allgemein | STAR NEWS

Barbara Schöneberger: Bei diesem Schauspieler wird sie schwach

DE Deutsche Promis - Barbara Schöneberger (49) ist eine verheiratete Frau mit zwei Kindern, aber auch sie kann bei anderen Männern ins Schwärmen geraten. Die Moderatorin ließ die Welt auch wissen, wer in der Schauspielwelt es sei, der ihr Herz schneller schlagen lässt.

“Das schwingt dann alles so mit”

Es ist kein Geringerer als 'Der König von Palma' – Henning Baum (50). Heike Makatsch spielt gerade in der RTL-Serie mit dem Frauenschwarm und in Schönebergers Podcast 'Mit den Waffeln einer Frau' kam das Gespräch zwangsläufig auf den Körper des Ruhrpottlers. Und zwar auf ziemlich intime Details. "Irgendwann hast du ihn sicher mal gesehen so ganz ohne alles. Kannst du das auch darstellen in deinem Blick, dass du weißt, wie er untenrum aussieht?", fragte die Journalistin ihren Gast und bekam dann die passende Antwort. "Ja, das schwingt dann alles so mit, im wahrsten Sinne des Wortes." Das gefiel ihrer Gesprächspartnerin, die den Darsteller lobte: "Er hat eine Art von offensichtlichem Sex." Bei ihren Begegnungen konnte sie dann auch gar nicht anders als mit mit den Augen klimpern.

Barbara Schöneberger baggert nur im Spaß

Barbara Schöneberger versicherte ihren Zuhörer*innen dann aber, dass ihre diversen Flirtversuche mit Henning Baum "nur im Spaß" waren. Träumen könne man ja. Die gebürtige Münchnerin hat aber auch ihre Freude mit anderen Herren. So moderierte sie die 'Starnacht am Wörthersee' mit dem 'Bergdoktor' Hans Sigl und die beiden ließen laut 'Merkur' keine Schlüpfrigkeiten aus. Die Entertainerin fand, dass ihr der DJ-Name DJane Double-D-Babsi angesichts ihrer BH-Größe gut stehen würde. Ihr österreichischer Co-Moderator war gleich Feuer und Flamme: "Was? Da muss ich aber tief reingreifen. Da komme ich nur noch nach mit … MC Mountain-Doc." Das fand sie prima und riet ihm gleich. "Da kannst du sofort einen OnlyFans-Kanal aufmachen. Ich sehe es vor mir: Für 29,99 Euro bin ich dein Wilder Kaiser", johlte Barbara Schöneberger.

