Zum ersten Mal seit ihrer Diagnose: Céline Dion zeigt sich in der Öffentlichkeit

DE Showbiz - Schon seit einiger Zeit machen sich Fans Sorgen um Céline Dion (55). Die Sängerin (‘My Heart Will Go On’) hatte sich aus gesundheitlichen Gründen komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ihre wegen der Pandemie verschobene Tour musste die Kanadierin Anfang 2022 absagen.

Die Hoffnung nicht aufgeben

Zunächst war von “andauernden gesundheitlichen Problemen” sowie Krämpfen die Rede, zum Jahresende wurde es dann konkret: Céline leide am Stiff-Person-Syndrom, hieß es. “Diese Krämpfe wirken sich auf jeden Aspekt meines Alltags aus, manchmal habe ich Schwierigkeiten beim Laufen.” Auch Singen falle ihr schwer. Knapp ein Jahr später gab ihre Schwester Claudette ein Gesundheits-Update: Die Erkrankte habe noch nicht die richtige Medizin gefunden, die gegen die Muskelkrämpfe wirkt, aber sie gebe die Hoffnung nicht auf und tue alles, um die unheilbare neurologische Krankheit im Zaum zu halten: “(Céline) hört so weit es geht auf die Top-Forscher*innen auf dem Gebiet dieser seltenen Krankheit.” Zu dem Zeitpunkt war Céline schon jahrelang nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden.

“Danke, Céline Dion, für deine Großzügigkeit”

Das änderte sich diese Woche, denn Céline Dion besuchte in Las Vegas ein Spiel ihrer liebsten Eishockeymannschaft Montreal Canadiens. Auf Social Media wurden Clips der Sängerin geteilt, in denen sie guter Dinge zu sein schien. Nach dem Match traf sie sogar das Team und einige Fans. Montreals Hockey-Vizepräsidentin Chantal Machabée freute sich über den hohen Besuch: “Danke, Céline Dion, für deine Großzügigkeit. Das ganze Team hat sich gefreut, dich und deine Familie kennenzulernen.” Céline Dion erschien in Begleitung ihrer Söhne, dem 22-jährigen René-Charles und den 13-jährigen Zwillingen Nelson und Eddy.

Bild: Janet Mayer/Cover Images