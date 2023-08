Allgemein | STAR NEWS

Céline Dion: Ihre Schwester gibt ein Gesundheits-Update

DE Showbiz - Céline) Dion (55) sucht weiter nach den richtigen Medikamenten, die ihr bei den Symptomen ihrer neurologischen Krankheit helfen. Im Dezember 2022 hatte die Sängerin (‘My Heart Will Go On)’ ihren Fans mitteilen müssen, dasss sie am Stiff-Person-Syndrom leide. Ihre ältere Schwester Claudette (74) sprach nun mit ‘Le Journal de Montreal’ und erzählte, wie es um den Star steht.

Schwester ist eingezogen

So habe die Kanadierin noch nicht die richtige Medizin gefunden, die gegen die Muskelkrämpfe wirkt, aber sie gebe die Hoffnung nicht auf. Die Grammy-Gewinnerin könne sich zudem auf ihre Schwester Linda verlassen, die nun zu ihr und ihren drei Söhnen gezogen sei. “Wenn ich sie anrufe und sie gerade zu tun hat, spreche ich mit Linda, die jetzt bei ihr lebt, und die erzählt mir, dass sie hart arbeitet.” Die Musikerin tue alles, um die unheilbare neurologische Krankheit im Zaum zu halten.”(Céline) hört so weit es geht auf die Top-Forscher*innen auf dem Gebiet dieser seltenen Krankheit.”

Céline Dion hat die richtige Entscheidung getroffen

Wenn es nach ihrer großen Schwester geht, hat Céline Dion die richtige Entscheidung getroffen, als sie im Mai ihre schon mehrfach verschobene Tour ganz absagte. “Sie geht immer über alles hinaus, sie versucht immer, die Beste zu sein und am Ball zu bleiben. Es kommt der Punkt, an dem das Herz und der Körper dir etwas mitteilen wollen, und es ist wichtig, darauf zu hören.” Céline hatte erzählt, wie die Krankheit sie einschränken würde. "Leider beeinträchtigen diese Krämpfe jeden Aspekt meines täglichen Lebens, manchmal bereiten sie mir Schwierigkeiten beim Gehen und erlauben mir nicht, meine Stimmbänder so zu benutzen, wie ich es gewohnt bin zu singen.” Aber aufgeben wolle sie nicht, auch wenn es schwierig ist. “Ich arbeite jeden Tag hart mit meinem Sporttherapeuten zusammen, um meine Kraft und meine Leistungsfähigkeit wiederherzustellen, aber ich muss zugeben, dass es ein harter Kampf ist.” Da kann man nur hoffen, dass Céline Dion bald die Medikamente findet, die ihr Linderung verschaffen.

