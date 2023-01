Allgemein | STAR NEWS

Zuletzt vor einer Woche gesehen: Schauspieler Julian Sands wird vermisst

DE Showbiz - Sorge um Julian Sands (65). Der Schauspieler, der in Filmen wie 'Zimmer mit Aussicht' und 'Arachnophobia' zu sehen war, ist von einem Ausflug in den Bergen von Südkalifornien nicht zurückgekehrt.

"Es ist extrem gefährlich"

Wie jetzt bekannt wurde, fehlt von dem Briten seit Tagen jede Spur. Seine Familie hatte ihn bereits am Freitagabend vergangener Woche (13. Januar) als vermisst gemeldet. Das Sheriffbüro von San Bernardino County bestätigte am Mittwoch, dass der Star zuletzt in der Gegend von Mount Baldy gesehen worden war, wo er sich auf einer Wanderung befand. Die Polizei von Los Angeles County sucht derweil am Crystal Lake in den San Gabriel Mountains. Schlechtes Wetter soll die Suchaktion erschweren, so mussten die Einsatzkräfte laut Polizei am Wochenende "aus Sicherheitsgründen" abgezogen werden. Es herrsche Lawinengefahr. "Es ist extrem gefährlich, und auch erfahrene Wanderer haben Schwierigkeiten durchzukommen", erklärte Polizeisprecher Bob Dimas.

Julian Sands ist ein erfahrener Bergwanderer

Julian Sands wurde in England geboren, lebt aber schon länger im Großraum Los Angeles. Der Schauspieler ist durchaus erfahren im Bergwandern. 2018 erzählte er in einem Interview mit dem britischen 'Guardian', wir sehr er die Berge liebt und wie wichtig es für ihn ist, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Er sei am glücklichsten "nahe einem Berggipfel an einem wunderbar kalten Morgen." 2020 war er mit drei anderen Bergsteigern in einen schweren Schneesturm in den Anden geraten und hatte nur knapp überlebt.

Julian ist nicht der einzige Wanderer, der in der Gegend vermisst wird. Seit Tagen fehlt auch von einem anderen Hiker namens Bob Gregory jede Spur. Julian Sands ist mit der Autorin und Journalistin Evgenia Citkowitz verheiratet, das Paar hat zwei erwachsene Töchter. Julian Sands hat zudem noch einen erwachsene Sohn aus erster Ehe.

