Allgemein | STAR NEWS

Julian Sands: Es wird wieder nach dem verschollenen Schauspieler gesucht

DE Showbiz - Schauspieler Julian Sands (65) wird wieder von der Polizei des San Bernadino County in Kalifornien gesucht. Der Star hatte sich im Januar auf eine Wandertour begeben, von der er nie wieder zurückgekommen war.

Schwierige Suche

Nach fünf Monaten wird die Suche nun wieder aufgenommen. Sie war zuvor wegen der winterlichen Wetterbedingungen ausgesetzt worden und ist auch jetzt noch sehr schwierig. "Trotz des zuletzt wärmeren Wetters sind Teile des Berges aufgrund der extremen alpinen Bedingungen weiterhin unzugänglich", heißt es laut ‘Deadline’. "Mehrere Gebiete umfassen steiles Gelände und Schluchten, die immer noch mehr als einen Meter dick mit Eis und Schnee bedeckt sind." Die Sheriffs von San Bernardino erklärten, sie hätten acht Suchaktionen durchgeführt, um den Star zu finden, und es gab acht weitere Einsätze.

80 Freiwillige suchen nach Julian Sands

Mehr als 80 Freiwillige, Hilfssheriffs und Angestellte waren am Montag (19. Juni) an der Suche auf dem Mount Baldy beteiligt. Dabei kamen auch zwei Hubschrauber und Drohnen zum Einsatz. Niemand erwartet, den dreifachen Vater lebend zu finden, aber seine Familie soll zumindest Gewissheit haben. Die Angehörigen des Briten, der mit 'Zimmer mit Aussicht' berühmt wurde, hatten sich bereits im Januar für die große Hilfsbereitschaft bedankt. "Unser herzlicher Dank gilt den mitfühlenden Mitgliedern des San Bernardino County Sheriff's Department, die die Suche nach unserem geliebten Julian koordinieren, nicht zuletzt den heldenhaften Suchteams... die den schwierigen Bedingungen am Boden und in der Luft trotzen, um Julian nach Hause zu bringen", hieß es damals in ihrer Erklärung. "Wir sind zutiefst berührt von der Liebe und Unterstützung, die uns entgegengebracht wird." Nun hofft die Familie, dass Julian Sands vielleicht doch noch gefunden werden kann.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com

Artikel zum Thema Zuletzt vor einer Woche gesehen: Schauspieler Julian Sands wird vermisst