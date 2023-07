Allgemein | STAR NEWS

Julian Sands: Die genau Todesursache kann nicht mehr festgestellt werden

DE Showbiz - Warum genau kehrte Julian Sands (†65) von einer Bergwanderung nicht zurück? Das werden wir wohl nie erfahren. Die genaue Todesursache lässt sich laut Gericht nicht mehr feststellen.

Tückisches Klettergebiet, schreckliches Wetter

Der Schauspieler ('Zimmer mit Aussicht') war am 13. Januar von einer Bergwanderung in den kalifornischen San Gabriel Mountains nicht mehr zurückgekehrt. Er war zu dem Zeitpunkt allein unterwegs gewesen. Die Suche nach dem erfahrenen Bergsteiger gestaltete sich schwierig, denn das Wetter machte den Rettungsteams immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Der Mount Baldy, an dem er zuletzt gesehen worden war, gilt als tückisches Klettergebiet. Erst am 24. Juni gab der Berg sein Opfer frei: Wanderer entdecken die sterblichen Überreste des Briten, die wenig später eindeutig identifiziert werden konnten.

Julian Sands kannte die Gefahren

Was genau dazu führte, dass Julian Sands von seiner letzten Wanderung nicht zurückkehrte, werden wir wohl nicht erfahren, denn die Gerichtsmedizin des San Bernardino County Sheriff’s Departments bestätigte am Montag, dass man seine Todesursache offiziell als "nicht eindeutig feststellbar" einordne. Die Entscheidung war "aufgrund des Zustands der Leiche" getroffen worden und sei "in Fällen dieser Art üblich."

Der Schauspieler wusste, welches Risiko er mit seinem Hobby einging, er war ein erfahrener Bergsteiger, der zunehmend allein unterwegs war. "Freunde, mit denen ich früher klettern ging, gehen nicht mehr in die Berge, teilweise weil sie meinen, dass durch den Klimawandel die Bergwände instabiler geworden seien, teilweise auch wegen ihres Alters", sagte Julian Sands in einem seiner letzten Interviews.

Bild: BauerGriffin/INSTARimages.com