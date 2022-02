Allgemein | STAR NEWS

Zu viel gefeiert? Bill Kaulitz’ Handy sieht einen Fremden

DE Deutsche Promis - Was ist bloß mit Bill Kaulitz (32) passiert? Anscheinend muss sich irgendetwas in seinem Gesicht verändert haben, denn als er unlängst sein Smartphone mit der Face-ID Gesichtserkennung entsperren wollte, erkannt ihn das Gerät nicht.

Alkohol, Schönheit-OP oder Allergie?

Das verriet er in einer neuen Folge des Podcast 'Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood', den Bill mit Zwillingsbruder Tom Kaulitz betreibt. Und was war seiner Meinung nach der Grund dafür, dass sein Handy ihn nicht wiedererkannte? "Mit meinem kleinen Champagner-Rausch sah ich wahrscheinlich so verschroben aus", erklärte er lachend. Neben der durchzechten Nacht könnte aber noch ein anderer Grund dahinter stecken. "Entweder (sind) meine ganzen Beauty-Eingriffe in der letzten Woche schief gelaufen oder aber meine Allergie hat irgendwas verschoben in meinem Gesicht", scherzte Bill weiter.

Bill Kaulitz setzt auf Lifting statt Abstinenz

Dass der gebürtige Leipziger nichts gegen Schönheits-OPs hat, ist längst bekannt. Und so gestand er auch in dem Podcast, dass er möglicherweise schon bald seinen "ersten Termin zum Schnippeln haben" werde. Damit möchte er die "Nebenwirkungen" der Trinkens, Rauchens und Feiern reduzieren und den Alterungsprozess der Haut aufhalten: "Ich weiß, ich könnte das lassen mit dem Feiern und würde mir wahrscheinlich 20 Jahre schenken. Ich mache lieber ein Lifting."

Ob ihn sein Handy dann allerdings erkennen würde, ist fraglich. Zum Glück gibt's aber noch Bruder Tom, der im Notfall sein Handy entsperren könnte. Die Face-ID-Funktion von Bill Kaulitz' Handy erkennt offenbar das Gesicht seines Zwillingsbruders.

Bild: Faye's Vision/Cover Images