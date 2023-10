Allgemein | STAR NEWS

Bill Kaulitz: Dieser Promi-Nachbar nervt mit Baulärm

DE Deutsche Promis - Bill Kaulitz (34) hat es sich in den Hollywood Hills in Los Angeles gemütlich gemacht. Das Gründungsmitglied von Tokio Hotel lebt nun schon seit einigen Jahren in den USA und konnte eigentlich bislang nicht klagen. Doch jetzt raubt ihm ein Nachbar den Schlaf.

"Meine Nerven sind ein bisschen am Ende”

Es ist ein ziemlich großer Star, der nebenan lärmt und die schöne Idylle kaputtmacht. "Meine Nerven sind ein bisschen am Ende, weil ich nicht sonderlich viel Schlaf bekomme", maulte der Bill im Podcast 'Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood' und konnte auch gleich den Grund nennen. "Es ist so, dass Jared Leto sein Haus renoviert und das nervt." Anscheinend strebt der Oscar-Gewinner eine Rundum-Verschönerung seines Heims an. Riesige Trucks versperren den Weg und so stehen alle im Stau, das konnte auch Tom Kaulitz berichten. Nun kann sein Bruder aber eigentlich nicht meckern, denn in einem früheren Podcast hatte er sich über den Zustand der Leto-Behausung beschwert und gefordert, dass der Hollywoodstar da mal Hand anlegen sollte.

Bill Kaulitz will nun auch renovieren

Jared Leto hat Bill Kaulitz aber auf eine Idee gebracht, denn er will sein Haus nun auch renovieren. Ein Pool soll sein Anwesen schmücken, aber der Sänger weiß auch, dass er sich damit in der Nachbarschaft ebenso unbeliebt machen wird "Wenn Jared und ich gleichzeitig renovieren, dann ist hier gar kein Langkommen mehr. Dann ist L.A. lahmgelegt, das sag ich dir." Sein Bruder pflichtet ihm bei, aber er sieht auch Handlungsbedarf beim Zuhause seines Verwandten. "Wenn du jetzt einen Partner finden würdest, würde es eng werden." Ein Anbau wäre da fällig, denn der Musiker habe eindeutig zu viele Klamotten, da wäre überhaupt kein Platz für jemanden mit einer normalen Garderobe. Der so Gescholtene will das nicht gelten lassen: "Setz nicht solche Gerüchte in die Welt." Aber er musste schon zugeben, dass er Männer mit weniger Kram bevorzugen würde. Und für solche würde Bill Kaulitz immer ein Fach in seinem Zuhause freimachen…

Bild: Famous/ACE PICTURES/INSTARimages.com