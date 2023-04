Allgemein | STAR NEWS

Bill und Tom Kaulitz: Volle Breitseite gegen Dieter Bohlen

DE Deutsche Promis - Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz (33) fanden bei ihrem Podcast 'Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood' ein neues Thema, das sie so richtig schön ausschlachten konnten: Dieter Bohlen (69) und sein Auftritt bei 'Deutschland sucht den Superstar'.

Schwer hingucken

Nun bekommt es der Pop-Titan mittlerweile von allen Seiten ab, aber das hielt die Pop-Zwillinge nicht zurück, ihren Senf zum Abschluss der Talentshow abzugeben. Vor allem missfiel ihnen der Auftritt des Produzenten, der sein 'Brother Louie' zum Besten gab. Dass er sich nicht traute, live zu singen, verstanden die beiden so gar nicht. "Dann treten die da alle live auf und singen, und er tritt mit ‘nem Voll-Playback auf, als Juror!" regte sich Bill auf. "Und kann dann aber nicht mal richtig Playback singen. Und dann ist das auch noch so getunt und klingt so scheiße auf der Aufnahme. Da konnte man wirklich nur richtig schwer, schwer, schwer hingucken."

Ab Mai präsentieren Bill und Tom Kaulitz eine eigene Show

Das können die beiden dann ja in der eigenen Show besser machen. Im Februar wurde bekannt, dass die Musiker die Moderation für die deutsche Fassung von ‘That's My Jam' übernehmen. Das Original stammt aus den USA und dort messen sich Stars in Sachen Musik und Allgemeinwissen. Laut 'Ruhr 24’ können sich deutsche Fans ab dem 12. Mai deutsche Fans die Moderationskünste von Bill und Tom Kaulitz beim Bezahlsender RTL+ anschauen. Kandidatinnen sind die Schauspielerin Jasna Fritzi Bauer und die Sängerin Jennifer Weist.

Nach den eher unschönen Äußerungen in ihrem Podcast kann man wohl davon ausgehen, dass sich Dieter Bohlen eher nicht in die neue Show von Bill und Tom Kaulitz verirrt, was schon schade ist, denn die Begegnung wäre sicherlich interessant geworden.

Bild: Famous/ACE PICTURES/INSTARimages.com