Zu faul: Max Raabe hat keinen Bock auf große Party zum 60.

DE Deutsche Promis - Sänger Max Raabe feiert am Montag (12. Dezember) seinen 60. Geburtstag. Das ist schon ein Meilenstein, bei dem man vermuten könnte, dass er ihn groß feiert. Doch das wird nicht passieren.

Keine Lust

Der Star hatte einfach keine Lust, eine Party zu organisieren. Er ist aber auch schwer beschäftigt. "Wir sind auf Tour, es sind massive Zeiten, ich bin froh, einen Tag Ruhe zu haben. Wir werden zu zweit oder zu dritt gemütlich essen gehen", teilte er dem 'Stern' seine Alternativpläne mit. Letztlich gibt es nur zwei Möglichkeiten: "Entweder man feiert einen Sechzigsten richtig groß, oder man lässt es bleiben." Er lässt es halt bleiben, dafür erinnert er sich noch mit Wonne an die Zeit, als er als junger Mann nach Berlin kam. Ich bin 1985 nach Berlin gekommen und fühlte mich als der glücklichste Mensch der Welt. Ich war 20, hatte eine eigene Wohnung und habe die Berliner Clubs – von Dschungel bis Tresor – ausführlich genossen."

Max Raabe hat kaum schlechte Laune

Genießen kann der Künstler sein Leben immer noch. Sein aktuelles Album heißt 'Wer hat hier schlechte Laune' und wenn man ihm glauben kann, ist das bei ihm kaum der Fall. Ein Stück Kuchen und Kaffee vertreiben bei ihm dunkle Gedanken, wie er der 'Augsburger Allgemeinen' steckte. "Man muss sich keine Sorgen um mich machen. Ich habe jede Menge Selbstironie und lache mehr über mich, als ich an mir verzweifle." Und wer ihm jetzt zum 60. etwas schenken will, kann sich gleich an seine Regel halten: "Nichts schenken, was wir nicht am selben Abend aufessen oder leer trinken können!" Na dann Prost und Herzlichen Glückwunsch, Max Raabe!

