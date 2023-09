Allgemein | STAR NEWS

Max Raabe schätzt die Demokratie: “Wir haben das wertvollste System, was wir bisher hatten“

DE Deutsche Promis - Max Raabe (60), der mit seinem Palastorchester und Songs wie ‘Kein Schwein ruft mich an’ oder ‘Küssen kann man nicht alleine’ berühmt wurde und bis heute mit der Musik aus den 1920er und 30er Jahren weltweit Säle füllt, ist bewusst, wie zerbrechlich Demokratie sein kann. Seine Hits stammen aus einer historisch turbulenten Zeit und er mahnt, aus der Geschichte zu lernen.

Max Raabe singt gegen das Vergessen

“Es hat mich immer beschäftigt, dass auf einmal nach 1933 meine favorisierten Texte und Komponisten nicht mehr mit dabei waren. Das gibt mir schon eine gewisse Aufmerksamkeit für die Zeit, in der wir leben“, erklärte er im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur (dpa). 2018 erklärte Raabe im Deutschlandfunk, warum sein Herz gerade an den jüdischen Komponisten hängt, die vielfach vergessen sind: “Und wenn man sie hört und spielt, muss man nichts erklären, die zünden. Der Humor ist präzise und auf dem Punkt, die Melodien sind eingängig und die Orchester-Arrangements sind mitreißend.” Und er fuhr fort: “Das ist der Grund warum ich diese Stücke spiele und im Hintergrund denke ich da manchmal, ich habe das mal gehabt, dass ich in einem großen, tollen Saal gesungen habe und gesagt habe: ‘und das Stück ist von Fritz Löhner-Beda’. (…) Um nichts mehr geht es. Ich möchte die Namen nennen, die vergessen gemacht werden sollten.“

Wählen zu gehen ist wichtig

Über unsere Gegenwart sagte Raabe der dpa: “Wir haben das wertvollste System, was wir bisher hatten. Es ist zwar verbesserungsfähig, aber das Beste, was wir bisher hatten. Unsere Vorfahren hätten davon geträumt, dass sie zur Wahl gehen können, dass sie demokratische Mittel einsetzen können. Man muss eben auch mitmachen, wählen gehen, gesellschaftlich denken und Verantwortung übernehmen.“ Neben Engagement und dem Gang zur Wahl sei Folgendes zu bedenken: “Die Geschichte tut uns nicht den Gefallen, sich genauso zu wiederholen, wie sie es schon mal getan hat. Aber man muss einfach aufpassen“, betonte Max Raabe.

Bild: Gregor Fischer/dpa