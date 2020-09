Allgemein | STAR NEWS

Zoff auf Instagram: Amira Pocher streitet mit Sebastian Pannek

DE German Stars - Am Sonntag trat Amira Pocher (27) mit Ehemann Oliver Pocher (42) in der RTL-Show 'Denn sie wissen nicht, was passiert' auf. Im Zuge eines Spiels zog sich die schwangere Amira Rollschuhe an und fuhr damit durch's Studio.

Die Sendung verfolgte auch Ex-Bachelor Sebastian Pannek (34) mit und kritisierte Amira für diesen Move umgehend auf Instagram: "Die eine fährt mit Rollschuhen durchs TV-Studio, setzt sich eigentlich einem unnötigen Risiko aus", so Sebastian und wendet sich auch an Ehemann Oliver, weil dieser nichts dagegen einzuwenden hatte: "Dass der da auch nicht mal sagt: 'Hör mal zu, du kannst alles machen, aber du bist schwanger. Zieh mal die Rollschuhe aus!'"

Amira Pocher wehrt sich

Amira nahm die Kritik nicht einfach so hin und schoss umgehend in ihrer Instagram-Story zurück: "Vielen Dank für Ihre überaus vorbildliche Risikoeinschätzung meiner SS (Schwangerschaft), Herr Dr. Pannek, aber vielleicht bleiben Sie doch lieber bei Ihren Waterdrops und Handy-Zahnbleaching", postet sie. Anschließend ergreift sie noch Partei für ihren Ehemann: "Und ICH bin stolz darauf, dass mein Mann nicht seinen Lebensunterhalt damit verdient, indem er sich eine Glühbirne in den Mund steckt und den ganzen Tag mit seinem Handy spricht."

Seitenhieb auf Oliver Pocher

Das wiederum wollte der Ex-Bachelor nicht auf sich sitzen lassen und kommentierte: "Sich seit Jahren auf Kosten anderer hochzuziehen ist natürlich auch etwas, worauf man stolz sein kann. [...] Dann lieber doch die Glühbirne."

Oliver Pocher hat sich bisher nicht zu dem Instagram-Streit zwischen seiner Frau Amira und Sebastian Pannek geäußert. Ob da noch etwas kommt? Es bleibt spannend!