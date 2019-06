Allgemein | STAR NEWS

Amira Aly: Pocher-Freundin im Zickenkrieg mit Sarah Lombardi

Ein neuer Zickenkrieg bahnt sich an, man kann also schon mal das Popcorn holen. Amira Aly (26), Model und aktuelle Lebensgefährtin von Oliver Pocher (41), erwartet zwar selbst gerade ihr erstes Kind, weiß aber schon genau, wie es geht. Sie findet nämlich, dass Sarah Lombardi (26) ihren Sohn Alessio (4) allzu häufig in den sozialen Medien präsentiert und dabei intime Details aus seinem Leben verrät.

Harsche Kritik

Comedian Oliver Pocher macht aus seiner Abneigung gegen Sarah und Pietro Lombardi (27) bekanntlich keinen Hehl. "Prominente, die ihre Kinder im Internet vermarkten, finde ich total daneben und asozial", erklärt er im 'RTL‘-Interview.

Amira geht noch ein wenig mehr ins Detail, und obwohl auch sie auf eine Nennung der Namen verzichtet, ist schnell klar, wen sie mit ihrer Kritik meint. "Ich will jetzt keine Namen nennen, aber wenn man von seinem Kleinkind verrät, dass es noch in die Windel macht, dass es noch nicht schafft, sauber zu sein...", setzt sie im 'RTL‘-Talk an, woraufhin Oliver gleich einhakt und fragt, ob sie damit Sarah Lombardi meine.

Amira: "Das Internet vergisst nichts“

Amira bestätigt das und fährt fort: "Ich denk mir nur, so etwas vergisst das Internet nicht. Und was passiert? Im Kindergarten, in der Grundschule wird's dann heißen: 'Haha, Hosenscheißer'. Wir wissen ja alle, wie Kinder sein können. Das ist unverantwortlich, weil das Kind hat's später nicht leicht." Sicher keine schlechte Idee, darüber nachzudenken, bevor man das komplette Leben seines Kindes online offenlegt.

Pocher-Kinder stehen nicht im Rampenlicht

Oliver Pocher, der mit seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden bereits drei Kinder hat, ist es wichtig, dass die Privatsphäre seiner Kinder geschützt wird. Seiner neunjährigen Tochter und den siebenjährigen Zwillingen würde er zwar das Internet nicht verbieten, aber er lässt sie keine Fotos von sich posten. "So mit 15, 16 wird man das sowieso nicht mehr aufhalten können", sagt Oliver. Er selbst würde nie Werbeverträge abschließen, in denen seine Kinder eine Rolle spielen, auch seine Ex-Frau verzichtet darauf, ihre Kinder auf Instagram vorzuführen. Und auch bei Pocher-Spross Nummer vier wird es wohl so laufen. Aber ob die Lombardis sich davon mal eine Scheibe abschneiden? Lassen wir uns überraschen.

