Oliver Pocher: Vorfreude auf sein fünftes Kind

DE German Stars - Hat da der Corona-Lockdown ein wenig nachgeholfen? Oliver Pocher (42) und seine Frau Amira (27) gaben gestern (18. Juni) auf Instagram bekannt, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Ihr erstes Baby, ein kleiner Junge, erblickte erst am 11. November 2019 das Licht der Welt.

Oliver Pocher scherzt über Baby Nummer 5

Unter dem Foto, auf dem der stolze Vater den noch flachen Babybauch der überrascht blickenden Amira hält, postete Oliver Pocher "Tja … Das nächste '5 gegen Jauch'-Pocher-Kinder-Special kann kommen…" und schloss mit dem Hashtag DadOf5.

Tatsächlich hat der Entertainer bereits drei Kinder aus seiner ersten Ehe mit Alessandra Meyer-Wölden (37), die 2014 nach vier Jahren geschieden wurde: Nayla Alessandra (10) und die Zwillinge Emanuel und Elian (8).

Stars freuen sich mit Amira und Oliver

Pietro Lombardi und Lilly Becker reagierten mit zahlreichen Instagram-Herzchen auf die frohe Botschaft, und Reality-Star Evelyn Burdecki schrieb "Herzlichen Glückwünsch… noch ein süßes Baby". Für Mola Adebisi scheint die Nachricht nicht ganz so überraschend gewesen zu sein: "Jetzt brauch ich nicht mehr die Klappe halten… reicht aber auch, sonst musst du anbauen", scherzte der Moderator. Und auch Olivers Ex-Frau Alessandra war wohl schon früher eingeweiht: "Wussten es ja schon, aber jetzt nochmal offiziell...herzlichen Glückwunsch vom Rest der 'kleinen' Familie!" Sophia Tomalla vermutete "Corona Zeit sinnvoll genutzt" – könnte stimmen! Dafür spricht auch Oliver Pochers Scherz, den er am Donnerstagabend (18. Juni) in seiner Show 'Pocher – gefährlich ehrlich!' machte: "Wenn es ein Junge wird, heißt er Covid."