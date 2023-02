Allgemein | STAR NEWS

Zahnbürsten-Geständnis von Bill Kaulitz: Was Bruder Tom darüber denkt

DE Deutsche Promis - In ihrem Podcast 'Kaulitz Hills — Senf aus Hollywood' geben die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (33) so manches Geheimnis aus ihrem bunten Leben preis. Doch was Bill jetzt ausplauderte, ließ seinen Bruder erschaudern.

"Frische" Zahnbürste? Tom Kaulitz ist geschockt

In einem vorab auf Instagram veröffentlichten Teaser erfahren wir mehr, als wir je über die Mundhygiene der beiden Tokio-Hotel-Brüder wissen wollten. Denn als Tom seinen Zwilling um eine frische Zahnbürste bittet, damit er sich vor der Fahrt nach Hause zu seiner Frau Heidi Klum (49) die Zähne putzen kann, macht dieser ihm ein Ekel-Angebot. Er habe "eine Gebrauchte von so Männern, mit denen ich mal …" Die Reservebürste sei frisch, versicherte Bill, wobei "frisch" wohl Interpretationssache ist, denn die sei noch "von dem davor". Dann deutete er an, dass es wohl nicht die erste Doppel-Nutzung gewesen wäre. Tom war geschockt: "Das ist ja sch**** von dir."

Bill Kaulitz und sein Bruder erwarten hohen Besuch

Ob diese Episode im Leben von Bill und Tom Kaulitz wohl hilfreich ist, den beiden ihren Herzenswunsch zu erfüllen? Nur allzu gern würden die Brüder mal die ehemalige Kanzlerin bei sich zu Gast haben. Sogar einen handschriftlichen Brief an Angela Merkel (68) haben sie schon verfasst, der soll der Politikerin im Ruhestand auch per Fax zugehen. Darin heißt es unter anderem: "Mein Zwillingsbruder Tom und ich schreiben unseren allerersten Fan-Brief. Schon lange verfolgen wir Ihre Karriere begeistert und wünschen uns sehr ein persönliches Treffen und Gespräch." Man erhoffe sich "ein schönes Gespräch über unsere gemeinsamen Ost-Wurzeln, Sylt, Kartoffelsuppe und das Leben an sich." Ob Angela Merkel der Einladung von Bill und Tom Kaulitz wohl widerstehen kann?

Bild: Faye's Vision/Cover Images