Allgemein | STAR NEWS

Festival-Frust: Tom und Bill Kaulitz sprechen über Tokio Hotels Tonprobleme

DE Deutsche Promis - Tokio Hotel sollten die Stars bei einem der beliebtesten Musikfestivals Deutschlands sein, doch während es ihres Deichbrand-Auftritts am 21. Juli machte die Technik den Musikern einen Strich durch die Rechnung. Tom und Bill Kaulitz (beide 33) verarbeiteten den Frust in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood".

Tokio Hotel auf der Bühne ohne Ton

"Auf einmal hat nichts mehr funktioniert. Wir standen da, die Zeit lief runter", erinnerte sich Tom. Da jeder Act nur ein begrenztes Zeitfenster hatte, konnte die Band zwar noch versuchen, ihren Hit ‘Monsun’ in einer Akustikversion vorzutragen, aber auch das klang fürchterlich. Als die Gruppe dann während der hektischen Versuche, den Sound wiederherzustellen, die Bühne verlassen musste, war das "maximal unangenehm", so die Zwillinge. "Dann stehen da ganz viele Menschen, alle haben uns gefilmt. Da sieht man, was ich sehr schade finde, die Schadenfreude bei manchen", beschrieb Tom die Situation weiter. Man habe die "Sensationsgeilheit" mancher Zuschauer*innen gespürt und sich machtlos gefühlt. "Man ist peinlich berührt, auch wenn es nicht an einem selbst lag", so Tom.

Bill Kaulitz fand die Fans "sweet"

Aber so unangenehm es war, die meisten Fans zeigten Verständnis: "Wir haben akustisch 'Monsun' angespielt, aber das war soundtechnisch eine Katastrophe", sagte Bill. Das tat ihm umso mehr leid, als die Fans "so sweet" gewesen seien und geduldig gewartet hätten - "abgehauen" sei keiner. Allerdings ließen einige Festivalbesucher*innen sich später in den sozialen Medien negativ über die Tonpanne aus: "Dann gehst du online und du siehst natürlich dieses Bashing. Das ist dann so gemein", klagte Bill.

Deutlich besser lief es zum Glück drei Tage später beim CSD in Berlin, wo die Band am Brandenburger Tor einen umjubelten Auftritt hinlegte, angefeuert von Toms Frau Heidi Klum, die im Graben vor der Bühne feierte. Über seinen Einfluss auf die Fans sprach Bill vor dem Auftritt mit der ‘Berliner Zeitung’: "Ehrlich gesagt wird mir das erst nach und nach klar, heute noch….Wenn mir Leute heute sagen, ‘dank dir hab ich angefangen Make-up zu tragen’ oder ‘dank dir hatte ich mein Coming-out’ oder ‘wegen dir habe ich mich überhaupt erst getraut, ich selbst zu sein’, dann verstehe ich das inzwischen ganz anders. Ja, mehr noch: Das sind die schönsten Komplimente, die ich bekommen kann", betonte Bill Kaulitz von Tokio Hotel.

Bild: CraSH/imageSPACE/MediaPunch/INSTARimages.com