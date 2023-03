Allgemein | STAR NEWS

Handzahm nur bei Heidi: Tom Kaulitz verrät seine Essgewohnheiten

DE Deutsche Promis - Jede Woche blicken die Tokio-Hotel-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz (33) in ihrem gemeinsamen Podcast 'Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood' auf die vergangenen Tage zurück. Dabei versuchten sie jetzt, das Trauma um ihre unter rätselhaften Umständen verstorbenen Hunde ruhen zu lassen und sich, nun ja, banaleren Themen zuzuwenden.

Bill und Tom Kaulitz brauchten Aufmunterung

Nachdem besprochen war, dass Tom wohl Pop-Superstar Adele aus einem Haus in Bills Straße kommen sah, und dass Bill auf Empfehlung seines Bruders ein neues Gym austesten möchte, wandten sich die Brüder einem Thema zu, das nie langweilig wird - dem Essen. Um die beiden ein wenig von der Trauer um ihre geliebten Vierbeiner abzulenken, hatte ein Freund sich angeboten, für sie zu kochen, oder genauer gesagt, Sushi für sie zuzubereiten. Doch als er Tom einfach ein Sushiröllchen in den Mund stopfen wollte, war der alles andere als begeistert – zu persönlich und nicht unbedingt hygienisch, das fanden sowohl Tom als auch Bill.

Das darf nur Heidi

Darum stellte Tom an dieser Stelle klar: "Ich esse nur bei Heidi aus der Hand!" Sein Bruder pflichtete ihm bei: "Das ist etwas ganz Intimes. Ich möchte nur aus den Händen meines festen Freundes, wenn ich denn einen hätte, essen." Von anderen Leuten auf diese Art gefüttert zu werden, findet Bill eher "befremdlich". Und wie ist es von Bruder zu Bruder? Das wäre okay, findet Bill, aber Tom ist sich nicht so sicher: "Ja, aber schon grenzwertig", sagte er zögernd. So zimperlich wie die Zwillinge ist Heidi Klum (49) selbst allerdings nicht. So schockte sie im vergangenen Jahr mit ihrer Antwort auf die Frage nach ihrer ewigen Jugend: "Ich trinke sein Blut, das ist alles", scherzte sie in der US-amerikanischen Talkshow ‘Daily Pop’ cool in Anspielung auf ihren jugendlichen Gatten, bevor sie über Wellness-Retreats und Verdauungsprozesse plaudert. Von Heidi können Bill und Tom Kaulitz also immer noch etwas lernen.

Bild: CraSH/imageSPACE/MediaPunch/INSTARimages.com